Von der Großbaustelle bis hin zur neuen, luxuriösen Ruheoase – diese Verwandlung schaffte man im Feuerberg in nur zehn Wochen. In das bisher größte Erweiterungsprojekt des Mountain Resorts wurden rund neun Millionen Euro investiert.

Ein See-Spa direkt am Almsee, ein neuer, zweiter Infinity-Pool sowie eine weitere Luxus-Suite werden künftig den Gästen in dem Hotel auf der Gerlitzen zusätzlich angeboten.

Auszeit am Bergsee

Herzstück des neuen Spa-Bereichs ist eine See-Sauna direkt am Almsee mit Panoramablick. Die See-Sauna ist für Feuerberg-Gäste ab 14 Jahren zugänglich. Sie ist neben der Konzertsauna nun ein weiterer Ort zum Schwitzen. „Die See-Sauna ist ein Ort, an dem Feuer und Wasser aufeinandertreffen – eingebettet in die Kraft der Natur, mit diesem unvergleichlichen Blick über den Almsee“, schildert Feuerberg-Inhaber Emanuel Berger.

Direkt am Seeufer entstanden neue See-Spa-Bereiche mit zwei großzügigen Ruheräumen für Familien. Ein besonderes Highlight ist der zweite, kinderfreundliche Infinity-Pool für alle Generationen.

Luxus-Suite komplettiert „Himmelsnest“

Beim vorangegangenen Umbau wurde bereits das „Himmelsnest“ umgesetzt. Dort kam noch eine weitere Luxus-Suite mit zwei Schlafzimmern, Wohnbereich, eigenem Kamin und einer Terrasse mit privatem Sky-Pool und Sauna.

„Dieses Jahr war es unser bisher größtes Projekt“, sagt Berger, der dem Feuerberg in seiner fünften Generation einen neuen Markenauftritt samt Logo verpasst: „Als ich den Betrieb übernommen habe, war mir klar, dass ich möglichst viel von diesem Gut in die Zukunft mitnehmen möchte.“

Über 70 Millionen Euro investiert

Seit dem Neustart im Jahr 2007 wurden am Feuerberg mehr als 70 Millionen Euro investiert – in Baulichkeiten, Entwicklung und die stetige Verbesserung des Gästeerlebnisses.