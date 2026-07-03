Veraltet, provinziell, mit ungewisser Zukunft – so sei ihm vor seinem ersten Besuch der AT&S-Standort in Fehring beschrieben worden, erzählt Michael Mertin. Seit 1. Mai 2025 ist er CEO des Leiterplatten-Herstellers AT&S AG. Dass sich dieser Eindruck nicht bestätigt hat, sagt der studierte Physiker nicht nur selbst, , sondern zeigt auch die massive Summe von 30 Millionen Euro, die bis 2027 in den südoststeirischen Standort investiert werden soll.

Sorge um Schließung von AT&S hielt sich lange in Fehring

„Für uns zählt vor allem eines, nämlich die außergewöhnliche Qualität der Menschen und des Know-hows am Standort. Solche Kompetenzen gibt man nicht auf, man baut auf ihnen auf“, betont Mertin bei der Pressekonferenz anlässlich des 50-jährigen Bestehens von AT&S Fehring. Die Investition ist jedenfalls ein Zeichen, das die ganze Region aufatmen lässt, schließlich ist das Werk der größte Industriebetrieb in der Südoststeiermark und Gerüchte um seinen Fortbestand machten in den vergangenen Jahren regelmäßig die Runde.

Bereits im vergangenen Herbst (die Kleine Zeitung berichtete) konnte Christopher Hermann, Director of Operations AT&S Fehring, diese zerstreuen und die Pläne für ein eigenes Forschungsteam, eine Lehrlingswerkstatt (soll im Herbst eröffnen) und neue Produkte präsentieren. „Fehring war lange rein auf Serienproduktion eingestellt. Mit dem 15-köpfigen Engineering-Team, das es seit einem Jahr gibt, entwickeln wir hier nun Leiterplatten, die um die Welt gehen“, zeigt sich Hermann stolz.

Fehrings Standortleiter Christopher Hermann, AT&S-CEO Michael Mertin und IV-Präsident Georg Knill (von links) eröffneten offiziell die neue interaktive Erlebniswelt für Besucher am AT&S-Standort Fehring © AT&S / Julia Trampusch

Fokus auf Innovation und Ausbildung bei AT&S Fehring

Neben der Investition in die Produktion von zukunftsträchtigen Technologien, Forschung und Ausbildung sollen die 30 Millionen Euro vor allem auch in Nachhaltigkeit, räumliche Umstrukturierungen und Neubauten, neue Mitarbeiter sowie eine „Erlebniswelt“ fließen. Letztere soll den Menschen aus der Region – vom Schüler bis zur Pensionistin – näher bringen, was bei AT&S gemacht wird und wo überall die Produkte des steirischen Unternehmens drin stecken.

Was die Mitarbeiter betrifft so ist man in Fehring von einem Tiefststand um die 300 im vergangenen Jahr wieder auf rund 400 angewachsen – demnächst sollen noch etwa 50 weitere Arbeitnehmer dazustoßen. „Wir können auch dann noch nicht alle Kundenanfragen bedienen, die wir aktuell bekommen. Wir können also auch noch weiterwachsen“, erklärt Mertin. Man wolle es aber nicht übertreiben: „Auch das Wachstum bedeutet viel Arbeit.“

Steigender Börsenkurs und Rüstungsindustrie

Ebenjenes Wachstum, das sich auch im Börsenkurs des vergangenen Jahres widerspiegelt, ist durch die Auftragslage überhaupt erst möglich geworden. Am südoststeirischen Standort arbeitet man seit längerem an der Neuausrichtung hin zu Produkten für Luft- und Raumfahrt, Medizin, Künstliche Intelligenz sowie Verteidigung – gerade bei den Letzteren profitiert AT&S auch von der aktuellen Weltlage. „Der Bereich Defence ist im Aufbau und wird EU- und Nato-Länder beliefern. Auch mit dem Bundesheer sind wir in intensiven Gesprächen, aber die Details sind alle streng vertraulich“, sagt Mertin.

Aber auch in anderen Bereichen komme man ständig mit neuen Kunden zusammen – Semikron und Advantest – seien nur zwei Beispiele. Mit ihnen will man künftig Produkte gemeinsam entwickeln. Man habe teils Abnahmegarantien vereinbart und sie so für die Investition in AT&S ins Boot geholt. „Wir machen keine neuen Schulden und sparen auch nicht“, versichert der CEO. Indem man gemeinsam mit anderen Unternehmen investiere, stärke man vor allem auch Europa, sagt Mertin und betont: „Die Technologien unserer Zukunft kann niemand alleine entwickeln. Das geht im High-Tech-Bereich nicht.“

Gratulation zu 50 Jahre AT&S in Fehring

Eine Diagnose, die auch Georg Knill, der Präsident der Industriellenvereinigung teilt. Er appelliert: „Industriekooperationen gesetzlich verankern, Rechtssicherheit schaffen und den Zugang zu Finanzierung sowie europäischen Forschungs- und Industrieprogrammen verbessern.“ Er ist ebenso begeistert von 50 Jahren voller Innovation am Fehringer AT&S Standort wie Landeshauptmann Mario Kunasek und seine Stellvertreterin Manuela Khom, die beim Festakt zum Jubiläum gratulierten.