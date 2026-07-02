Nächster Akt in der langwierigen Geschichte um die Mittelschule in der Weizer Offenburger Gasse. In der Stadtgemeinde hofft man ja darauf, dass das Bundesdenkmalamt den Denkmalschutz aufhebt. Dann könnte das außergewöhnliche, aber desolate Gebäude aus den 1960er-Jahren abgerissen werden. Neubau und Renovierung würden je rund 33 Millionen Euro kosten, wurde vor einem Jahr von der Bundesimmobiliengesellschaft errechnet.

Nun gibt es aber einen Bescheid aus Wien: Der Denkmalschutz wird nicht aufgehoben. Das Denkmalamt und das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport hätten sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Eingeholte Expertisen hätten ergeben, dass das Schulgebäude sanierbar sei, sowohl aus denkmalfachlicher als auch wirtschaftlicher Sicht, heißt es im Denkmalamt.

„Die Hufnagl-Schule ist schon länger unser Sorgenkind. Nach zwei Jahren Hin und Her hat das Denkmalamt nun endlich entschieden: Wir dürfen die baufällige Schule nicht abreißen, sondern wir sollen sanieren“, so Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer.

Das wollen sich die Stadtverantwortlichen nicht gefallen lassen: Am Montag wurde im Gemeinderat beschlossen, dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einzulegen. Zudem arbeite man an einem „Plan B“: „Es geht nicht nur um ganz viel Geld, sondern um die Sicherheit der Kinder. Wir können die Schule zwar vorerst nicht abreißen, aber wir können prüfen, ob wir eine neue Schule bauen können.“ Diese könnte am alten Sportplatz nördlich der bestehenden Schule errichtet werden. Eine Machbarkeitsstudie wurde beauftragt.

Bettina Bauernhofer, Bürgermeisterin in Weiz © Thomas Wieser

Aber wieso wurde diese Alternative nicht früher geprüft? Man habe zunächst den endgültigen Bescheid abwarten wollen, so Bürgermeisterin Bauernhofer. Nach einem etwaigen Neubau könnte die dann leere Hufnagl-Schule unter Umständen anderweitig genützt werden.

„Gefahr in Verzug?“

Die Schule wurde vor knapp 60 Jahren eröffnet. Geplant wurde sie von dem renommierten Architekten Viktor Hufnagl (der später auch für das angrenzende Gymnasium verantwortlich war). Es wurden architektonisch neue Standards gesetzt. Das Gebäude kam in die Jahre. Es gab und gibt Kritik an den Raumverhältnissen, der veralteten Technik, der Dämmung, den Heizkosten, dem Brandschutz. „Das Gebäude ist eine Zumutung. Überall stehen Eisen heraus. Es regnet hinein, es gibt kein Sicherheitsglas bei den Fensterscheiben“, ärgerte sich da eine Elternvertreterin. Sie sprach sogar von „Gefahr in Verzug“.

„Versäumnisse der Politik“

Namhafte Architekten und Einrichtungen sind indes für den Erhalt des einst experimentellen Gebäudes und des Schulensembles: „Mit dem Verlust dieses Gebäudes verliert Weiz nicht nur eine Schule, sondern auch ein kulturelles und architektonisches Wahrzeichen. Es bleibt die Frage, warum ein so bedeutender Teil der Stadtidentität nicht erhalten und aufgewertet wird“, warnt etwa die Architekturstiftung Österreich. Es gebe viele Versäumnisse der Politik. Und Architekt Hans Gangoly sprach von einem der einst bedeudentsten Neubauten Österreichs. Es gebe ein schlüssiges Sanierungskonzept.