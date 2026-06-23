Ein kleiner Hund rettete am Dienstag möglicherweise das Leben eines Kindes in der Oststeiermark. Gegen 5.30 Uhr gab eine Weizerin ihrer kleinen Tochter ein Fläschchen. Danach ging sie laut Polizei wieder in ihr Schlafzimmer und hätte weitergeschlafen. Durch das Bellen des Familienhundes „Gizmo“ wachte sie wieder auf. Die 34-Jährige bemerkte Rauch, rannte ins Schlafzimmer ihrer 14 Monate alten Tochter.

Mutter brachte Kind in Sicherheit

Dort bemerkte sie, dass die Kindermatratze brannte. Sie brachte ihr Kind sofort in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Die brennende Matratze warf sie aus dem Fenster. Dadurch erlitt die Frau leichte Brandverletzungen an den Händen und Unterarmen. Die Tochter blieb unverletzt. Die Frau und ihr Kleinkind wurden vor Ort vom Roten Kreuz versorgt und dann zur weiteren Untersuchung in das LKH Graz gebracht. Die Feuerwehr Weiz war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Der Brand dürfte von einem Heizstrahler neben dem Bett des Mädchens ausgelöst worden sein. Das Kind könnte laut Angaben der Mutter aus dem Bett gegriffen und den Heizstrahler eingeschaltet haben. Die genaue Brandursache wird ermittelt.