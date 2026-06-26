75 Jahre im Dienst der Menschen: Dieses Jubiläum feiert am Sonntag das Rote Kreuz in Passail. Das Fest in der Raabursprunghalle beginnt um 10 Uhr, es gibt ein buntes Programm. Das Team rund um Ortsstellenleiter Andreas Hierz, im Amt seit fünf Jahren, darf stolz sein. So rückte man im Vorjahr zu mehr als 2100 Einsätzen aus, 23.000 ehrenamtliche Stunden wurden geleistet.

Auch heuer gab es schon viel zu tun für die 126 Mitglieder. „Wir haben einen schönen Mitarbeiterstand. Die Altersspanne ist sehr groß. Unser jüngstes Mitglied ist sechs Jahre jung, unser ältestes Mitglied knapp 90“, erzählt Hierz.

Das war nicht immer so. Gegründet wurde das Rote Kreuz in Passail 1951. Erster Ortsstellenleiter war der Volksschuldirektor Franz Möstl. Die Krankentransporte wurden in den ersten beiden Jahren noch von einem privaten Unternehmen durchgeführt. Den ersten Rettungswagen konnte sich das Rote Kreuz in der kleinen Gemeinde erst 1953 anschaffen.

Und heute? Da ist das Rote Kreuz ein fixer Bestandteil des öffentlichen Lebens. Das Leistungsspektrum ist groß: Es gibt den Rettungsdienst, den Besuch- und Begleitdienst, das Seniorencafé, den Blutspendedienst. „Und wir haben auch eine Jugendgruppe mit 28 Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren“, sagt Hierz und ist dankbar.

Mit 17 darf man mit der Sanitätsausbildung beginnen. „Diese Ausbildung braucht natürlich Zeit.“ Immer wieder verlassen junge Leute den Ort, um etwa zu studieren. Eine Herausforderung für das Rote Kreuz, aber auch die Feuerwehr. „Diese ist überhaupt keine Konkurrenz, wir machen viel gemeinsam“, betont Hierz.

Neue Ortsstelle?

Übrigens: In der Gemeinde wurde kürzlich angekündigt, dass es noch heuer den Spatenstich für die neue Ortsstelle geben könnte. „Wir wollen 628.000 Euro investieren“, versprach Passails Bürgermeister Patrick Rosenberger Anfang Mai. Es wäre ein besonderes Geburtstagsgeschenk.