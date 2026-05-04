Es war ein Machtwechsel: Vor einem Jahr, exakt am 23. April 2025, wurde in Passail der neue Bürgermeister Patrick Rosenberger (ÖVP) angelobt. Unterstützung gab es von der FPÖ um Robert Schaffer. Gemeinsam erreichte man 13 von 21 Mandaten, die SPÖ um die frühere Ortschefin Eva Karrer verlor vier Mandate und musste in die Opposition. Eine Zäsur. Seither flogen die Hackeln teils tief, von einem gedeihlichen Zusammenarbeiten war man mitunter weit entfernt. Es gab und gibt viel Kritik von beiden Seiten.

Am Montag zog Bürgermeister Patrick Rosenberger, begleitet von Vizebürgermeister Robert Schaffer (FPÖ), ÖVP-Ortsparteiobmann Werner Faustmann, Martin Pucher (FPÖ) sowie den beiden Landtagsabgeordneten Silvia Karelly (ÖVP) und Patrick Derler (FPÖ), Bilanz. Der Monolog dauerte eine gute Stunde. Eingangs: „Der 23. April 2025 war einer meiner schönsten Tage. Ich wurde vom Bezirkshauptmann zum neuen Bürgermeister angelobt“, erinnert sich der 36-Jährige zurück.

Schulden-Abbau

Nun sei man dabei, Schulden abzubauen. Im Vorjahr habe er die Marktgemeinde mit 8,127 Millionen Euro Schulden übernommen. Bis Ende des Vorjahres habe man diese bereits auf 7,5 Millionen Euro reduziert. „Außerdem gab es bei meiner Übernahme 560.000 Euro Rücklagen. Jetzt haben wir Rücklagen von 612.000 Euro“, erklärt der Ortschef.

Es wird gespart: Die Seniorentagesstätte wurde zugesperrt, die Umweltförderungen abgeschafft, die Taxi-Gutscheine um die Hälfte reduziert. Eingespart wird bei den Kosten für die Hagelabwehr und bei der Kooperation bei der Kläranlage mit der Stadtgemeinde Weiz. „Kanal und Abwasser waren nicht mehr kostendeckend, wir mussten die Gebühren anheben. Und wir haben auch Entsorgungskosten für den Grünschnitt eingeführt“, zählt Rosenberger auf. Die geplante Modernisierung des Bauhofs wurde gestoppt. Und die drei Volksschulen in Passail, Neudorf und Hohenau? „Die Kinderzahlen gehen zurück. Es wird aber kein Standort gesperrt“, verspricht der Bürgermeister.

Das Sparpaket sei dringend nötig, auch, weil etwa die Haushaltsrücklagen zwischen 2020 und 2025 stark zurückgingen - von neun auf 4,7 Millionen Euro.

Vor dem Rathaus in Passail: Werner Faustmann (ÖVP Ortsparteiobmann), Martin Pucher (FPÖ Passail), Robert Schaffer (Vizebürgermeister FPÖ), Bürgermeister Patrick Rosenberger und Landtags-Abgeordnete Silvia Karelly © Thomas Wieser

Wo in Passail investiert wird

Freilich, es wird auch investiert. Im Vorjahr waren es laut Rosenberger rund 1,1 Millionen Euro (etwa für die Wasserversorgung und die Feuerwehren). Heuer sind es sogar um die 1,8 Millionen Euro. „Ein historischer Wert der letzten sieben, acht Jahre. Ich habe da am meisten herausgeholt“, sagt Rosenberger nicht ohne Stolz. Einige der Vorhaben: Das Dach am Rüsthaus Passail soll saniert werden, eine Photovoltaikanlage könnte errichtet werden.

Auch das Freizeitcamp soll um rund 200.000 Euro hergerichtet werden. Mittelschule und Musikschule sollen neue Lampen kriegen. Und das Rote Kreuz soll überhaupt ein neues Gebäude erhalten. „Wir wollen 628.000 Euro investieren, hoffen auf einen Spatenstich im heurigen Jahr. Positiv auch: Im Haus am Marktplatz 2 könnte ein Fitness-Studio einziehen. „Und ein Herzensprojekt ist für mich der Kindergemeinderat“, sagt Rosenberger, selbst Vater von drei Kindern. Sein Fazit: „Prestigeprojekte wird es unter mir keine geben. Wir konzentrieren uns auf die Daseinsvorsorge, werden verantwortungsvoll investieren.“

Ein Kommentar: „Haben wir verlernt, miteinander zu reden?“