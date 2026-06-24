Der öffentliche Verkehr zwischen Graz und dem Bezirk Weiz wird ausgebaut. Ab 12. Juli gibt es einige neue Linien und Verbindungen, Busse verkehren früher und später, es gibt auch weitere Wochenendverbindungen. Die Details stellten Verkehrs-Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ), Verkehrsplaner und Vertreter der Verkehrsbetriebe Mittwoch beim Busbahnhof in Weiz vor. „Es ist ein wichtiger Schritt für die Mobilität in der Region. Mit dem neuen Bündel sind 20 Regionalbuslinien abgesichert“, so Claudia Holzer.

Was ist nun ab 12. Juli neu zwischen Graz, Weiz und Birkfeld (und darüber hinaus)? Zwischen St. Radegund und Weiz wird es die neue Regiobus-Linie 251 geben (sie fährt über Stenzengreith, Gutenberg und Mortantsch). Sie soll die Linie 207 zwischen Gutenberg und Weiz ergänzen.

Die Regiobus-Linie 240 zwischen Graz-Andritz und Eggersdorf fährt auch an Sonntagen und Feiertagen. Außerdem gibt es neue Verbindungen zwischen Faßlberg und Eggersdorf.

Auf der Linie 216 gibt es künftig durchgehende Fahrten von Frohnleiten über Fladnitz und Passail nach Weiz. Ein Umsteigen ist nicht nötig. Die Linie 230 wird aufgeteilt. Unter dieser Nummer fahren Busse zwischen Weiz und Birkfeld, die neue Linie 231 fährt zwischen Birkfeld, Ratten, Rettenegg und Feistritzwald.

Auf den bestehenden Linien 200, 201, 250 sowie X20 zwischen Graz und Weiz sollen zu Stoßzeiten noch mehr 15 Meter lange Busse fahren. Auf der Linie 200 gibt es einen neuen Bus um 6:45 von Faßlberg nach Weiz, um 14.30 Uhr gibt es einen neuen Bus von Graz nach Faßlberg.

Und wochentags gibt es neue Abendverbindungen auf der Linie 250 (von und nach St. Radegund) sowie 201 (von und nach Kumberg).

Die Express-Buslinie X20 startet in Graz künftig am Hauptbahnhof. Und in Graz freut man sich auch über den neuen Busbahnhof am Andreas-Hofer-Platz. Dort stehen nun sieben Bussteige zur Verfügung, mehr als 20 Regiobus-Linien bleiben dort stehen. Es gibt auch einen Warteraum und WC-Anlagen. Die provisorische Haltestelle Rosarium wird aufgelassen.

Heike Krug-Leitold (Steiermarkbahn), Hermann Retter (Inhaber der Retter GmbH) und Alexia Getzinger (Regionalmanagerin Postbus Süd) © Thomas Wieser

Reiseunternehmen betreibt Busse

Neu an Bord bei den Verbundlinien ist die Firma Retter-Reisen aus Pöllau. Sie wird ab 12. Juli die Linien nördlich von Weiz (203, 205, 206, 216, 230, 231, 234 und 237) mit ihren Bussen und Fahrern abdecken. „Es ist ein Auftrag und ein schöner Vertrauensbeweis. Wir starten mit 20 neuen Bussen“, erklärt Firmeneigentümer Hermann Retter. Die Linien in Weiz und Umgebung werden von der Steiermarkbahn betreut (202, 204, 208, 215), die Linien zwischen Graz und Weiz von Postbus (X20, 200, 201, 207, 240, 241, 250 und 260).

Zudem wurde das Online-Angebot ausgebaut, es wird etwa in Echtzeit angezeigt, wo sich gerade Busse und Züge befinden.

Gratis zum Altstadtfest

Übrigens: Am Freitag findet in Weiz das Altstadtfest statt. „Ab 17 Uhr kann man mit den Bussen kostenlos nach Weiz fahren“, freut sich Axel Dobrowolny, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Dies betrifft etwa die Linien von Graz, Gleisdorf und Birkfeld. Und auch nach Hause werden die Besucherinnen und Besucher des Fests gratis gebracht. „Um 23.45 und 0.45 Uhr fahren in alle Richtungen Shuttlebusse“.