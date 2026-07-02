Was verbindet Weiz und Hongkong? Der Bezirk und die Metropole in Asien sind flächenmäßig fast gleich groß (je etwa 1100 Quadratkilometer). Der feine Unterschied: In Weiz leben rund 93.000 Menschen – und in Hongkong etwa 7,5 Millionen. 22 von ihnen, 19 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrerinnen, sind derzeit zu Besuch in der Oststeiermark.

Möglich macht diesen Austausch Erwin Vouk. Er ist Lehrer an der HTL Weiz. Er unterrichtet unter anderem Geographie und Geschichte und setzte in der Schule, großteils aber in seiner Freizeit, alle Hebel in Bewegung, um einen Besuch der Jugendlichen in der Oststeiermark zu ermöglichen. Im Februar findet der Gegenbesuch im fernen Asien statt. „Dieser Austausch ist sehr wichtig“, schildert der Klassenvorstand der 3 AHET. Der Oststeirer studierte 2010 für ein halbes Jahr in Hongkong. Dabei ergaben sich Freundschaften. „Eine Freundin von früher besuchte uns schon drei Mal mit ihrer Familie in der Steiermark.“ Nun kam diese Lehrerin mit ihren Schülerinnen und Schülern nach Weiz. „Ich habe vor zwei Jahren zu planen begonnen“, schildert Vouk. Im Unterricht brachten sich da auch die HTL-Schüler ein, eigene Projektteams wurden gegründet.

Zu Gast in Weiz. Yau Ya Lam, Pang Ching Yhet, Lan Tse Yau und Leung Lok Ching © Thomas Wieser

Was stand und steht am Programm? Besuche in Wien und Graz, eine Abkühlung in der Grasslhöhle, eine Schokoverkostung beim Zotter und einiges mehr. „Es gab sehr viel Gastfreundschaft. Bei den Pichlerwerken wurde eine Jause spendiert, die Weizer Bürgermeisterin lud zum Schwimmen ein, die Grasslhöhle übernahm die Hälfte der Eintritte, Zotter erließ sogar alle Kosten. Wir sind sehr dankbar“, freut sich der Lehrer. Er selbst lud zum Grillen heim nach Passail ein.

Das Konfuzius-Institut ermöglicht solche kulturellen Begegnungen © Thomas Wieser

Die Jugendlichen - sie sind zwischen 13 und 17 Jahre jung - wohnen bei Gastfamilien in Weiz und Umgebung. „Es ist so grün und man hat so viel Platz. Die Menschen haben alle so große Häuser“,, staunte da etwa die Schülerin Yau Ya Lam. Daheim wohnen die Mädchen in Hochhäusern mit 50 und mehr Stockwerken, teils in (sehr teuren) Miniwohnungen. „In Österreich sind die Lehrer viel freundlicher als bei uns. Und hier gibt es keine Schuluniformen“, ergänzt ihre Kollegin Pang Ching Yhet. Was ihnen noch auffiel: „Bei uns gibt es in jeder Klasse mindestens drei Air-Conditioner. In den Klassen in Österreich ist es viel wärmer.“

Die Weizer Schüler freuen sich indes über „neue Sichtweisen“: „Sie haben eine ganz andere Einstellung als viele von uns, sind da vielleicht noch viel zielstrebiger und ehrgeiziger. Und sie stehen irrsinnig auf Viecher, ein Mädchen hat im Wald jede Ameise aufgehoben. Und sie gehen alle sehr langsam.“

Die Weizer Schüler Simon Wurzinger, Leo Schwarzenberger, Dominik Reicher, Lukas Hyden, Felix Greimel-Längauer und Tobias Gspandl © Thomas Wieser

Strudel-Vorführung in der HLW

Szenenwechsel: Die beiden Lehrerinnen Rosina Gissing und Monika Lammer kamen in ihrer Freizeit extra in die benachbarte HLW. In der Schulküche zeigten sie, wie man richtig Apfelstrudel zubereitet. So muss der Teig zunächst fest auf die Arbeitsfläche geworfen werden. Anfangs keine leichte Aufgabe für die Mädchen aus Hongkong. Später wurden die Strudel dann gemeinsam verkostet. Zudem gab es Wiener Schnitzel. Monika Lammer ist sich sicher: „Das ist eine schöne Erfahrung.“