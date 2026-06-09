Alles anders und doch wieder alles gleich? Nicht ganz: Das Café Sole beim Eurospar Zeiringer in Birkfeld hat eine neue Leiterin. Birgit Kratzer will jedoch am Konzept von ihren ehemaligen Chefs Romana und Gerhard Oberer nichts ändern. Dass der Betrieb so gut wie gleich weitergehen wird, könnte daran liegen, dass Kratzer schon ihr ganzes Arbeitsleben mit Gerhard Oberer verbracht und viel von ihm gelernt hat: „Er war ein super Lehrmeister“, sagt sie.

22 Jahre als Angestellte

Gelernt hat Kratzer in Oberers Tennisstüberl in Birkfeld. Nach der Lehre „hat er mich 2004 gefragt, ob ich im Café Sole beim Spar einsteigen will. Das hat damals neu eröffnet“, erzählt Kratzer. Dort arbeitet sie nun seit 22 Jahren.

22 Jahre lang arbeitete Kratzer im Café Sole © KLZ / Ulla Patz

Für Oberer, der das Tennisstüberl schon 2016 in jüngere Hände gelegt hat, ist es nicht weiter ungewöhnlich, dass die Mitarbeiterinnen bleiben. Zu seiner Abschiedsfeier seien alle 28 Personen, die je für die Oberers gearbeitet haben, gekommen, erzählt Kratzer.

Wie er es geschafft hat, die Mitarbeiterinnen so lange zu halten? „Es war vom ersten Tag im Oktober 1994 bis zum letzten Tag im Mai 2026 eine wundervolle Zeit. Und jeder Tag hat begonnen mit Mitarbeiterinnen, von denen ich gewusst habe, dass sie ihr Bestes geben“, sagt Oberer. „Ja, weil es der Gerhard war!“, sagt Kratzer, „für ihn zählt nicht nur die Leistung, sondern der Mensch.“

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Abschiedsfeier © KK

Flexibel und einfallsreich erwies sich das Sole-Team auch in den Jahren 2020 bis 2022, wo man im Sommer einen zweiten Standort hatte: am Bahnhof Birkfeld in einem Waggon, direkt am Radweg R8. „Zuerst war Corona, dann haben die Umbauarbeiten beim Spar ein paar Wochen gedauert und wir haben dort nicht arbeiten können. Auf der Suche nach einer vorübergehenden Alternative sind wir zu diesem Standort gekommen und er war perfekt“, erzählt Oberer und lacht.

Veränderungen?

Kratzer, Mutter von zwei Kindern im Alter von 13 und 7 Jahren, kann zu Hause mit viel Unterstützung rechnen. Ihr Mann greift ihr bei den Büroarbeiten unter die Arme, die Schwiegereltern haben sich bereit erklärt, mit den Kindern zu helfen. Verändern will Kratzer im Café derzeit, wie oben gesagt, nichts.

Und Oberer? „Ich werde drei Mal pro Woche beim Spar in Birkfeld einkaufen und dann in dieses tolle Café gehen“, sagt er, der in Mitterdorf an der Raab wohnt, und lacht.