Die teilnehmenden Kinder konnten am 30. Mai 19 verschiedene Sportarten kennenlernen und bei den Stationen der Vereine ausprobieren. Für jede absolvierte Station erhielten sie einen Stempel in ihren Stationenpass, den jedes Kind bei der Anmeldung erhielt. Als zusätzlicher Anreiz wartete im Anschluss eine Preisverlosung. Mehr als 70 Preise von Hervis, dem ASVÖ Tirol, der Tiroler Versicherung sowie zahlreiche Gutscheine wurden verlost. Als Hauptpreis gab es ein Mountain-Bike, gesponsert von der Tiroler Versicherung und zur Verfügung gestellt von Probike Prünster Lienz. Über diesen besonderen Gewinn durfte sich Mirka Gaggl aus Lienz freuen.

Im Laufe des Nachmittags konnten auch der Bezirksobmann des ASVÖ Tirol, Georg Nöckler, sowie Bürgermeister Andreas Pfurner im Sportzentrum begrüßt werden. Beide zeigten sich vom Engagement der Sportvereine begeistert und waren beeindruckt, mit wie viel Leidenschaft und Motivation die Stationen aufgebaut und betreut wurden.

Die Kinder hatten die Möglichkeit, unter anderem Badminton, Fußball, Frisbee, Parkour, Sportschießen, Tennis, Taekwondo, Klettern, Hundesport, Eishockey, Biathlon, Schach, TRX-Training, Mountain-Biken und Stockschießen auszuprobieren. Dank gilt auch dem Roten Kreuz Lienz, welches den Kindern das Thema Erste Hilfe näherbrachte und ein Rettungsfahrzeug zur Besichtigung bereitstellte.

Teil des Programms war zudem die Regionalvorausscheidung des Tiroler Sprintchampion, bei der die schnellsten Sprinterinnen und Sprinter gesucht wurden. Jeweils fünf Mädchen und fünf Burschen pro Altersklasse qualifizierten sich für das große Landesfinale in Innsbruck. Die Ergebnisse können unter www.sprintchampion.com/ergebnisse abgerufen werden.

Einer der Höhepunkte war der Besuch von zwei erfolgreichen heimischen Nachwuchs-Leistungssportlerinnen. Der ASVÖ freute sich über die Unterstützung von Biathletin Selina Ganner, Junioren-Weltmeisterin und Europacup-Kletterin Maja Klaunzner. Durch das Programm führte erneut Günther Sturm-Ladinig.