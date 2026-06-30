Die Hauptaktionäre der AT&S AG wollen Gewinne aus dem Kursanstieg von 1135 Prozent im vergangenen Jahr realisieren, der den steirischen Chipkomponentenhersteller, Spezialisten für IC-Substrate und Leiterplatten, zu einer der erfolgreichsten Aktien Europas gemacht hat. Die privaten Stiftungen Androsch und Dörflinger boten am Dienstag über Bank of America Securities insgesamt 567.000 Aktien an, berichtete Bloomberg. Der Anteil wird auf Basis des Schlusskurses von 211 Euro am Dienstag auf rund 120 Millionen Euro geschätzt.

Gemeinsam 36 Prozent der Anteile

Die Aktienemission folgt auf eine mehr als zwölffache Steigerung des Kurses des Leiterplattenherstellers, die auf die Rückkehr zu einem positiven Cashflow und einen Vertrag zur Lieferung von KI-Chips an Advanced Micro Devices Inc. zurückzuführen ist. Die Stiftungen des im Dezember 2024 verstorbenen Hannes Androsch und von Willibald Dörflinger halten zusammen 36 Prozent der Anteile an dem Unternehmen mit Sitz in Leoben. Die Transaktion vom Dienstag würde ihre Anteile um etwa 1,5 Prozentpunkte reduzieren.

AT&S emittierte Anfang des Monats Wandelanleihen, um von der jüngsten Rallye zu profitieren. Die Marktkapitalisierung war auf fast 8 Milliarden Euro gestiegen.