Mit Montag, dem 7. Juli, starten an der B70 Packer Straße in der Stadtgemeinde Völkermarkt Sanierungsmaßnahmen. Auf einem rund eineinhalb Kilometer langen Abschnitt zwischen der Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost und der Ortschaft Dürrenmoos wird die Fahrbahn umfassend instandgesetzt. „Aufgrund des desolaten Zustandes sind die Arbeiten dringend notwendig. Mit der Straßensanierung verbessern wir die Qualität der B70 spürbar und erhöhen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Aus dem Straßenbaureferat des Landes nehmen wir dafür 370.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Martin Gruber © Markus Andreas Traussnig

Der Zustand der Straße weist eine starke Einzelriss- und Netzrissbildung, Materialausbrüche, Setzungen sowie Spurrinnen auf. Im Zuge der Arbeiten wird die bestehende desolate Fahrbahnoberfläche auf der gesamten Breite abgefräst. Das Abfräsen erfolgt in einer Stärke von rund fünf Zentimetern, wodurch vorhandene Unebenheiten, oberflächliche Schadstellen sowie altersbedingte Abnutzungserscheinungen der Fahrbahnoberfläche entfernt werden. Im Anschluss wird die Straße neu asphaltiert. Die Anpassung der angrenzenden Zufahrten sowie der Bankette erfolgt im Zuge der Bauarbeiten. Die Arbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs bei halbseitiger Sperre durchgeführt werden und sollen Ende August abgeschlossen sein.