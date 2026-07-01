Wie groß die Nachfrage nach Klimaanlagen ist, zeigt sich bereits während unserer Recherche – einige Anbieter im Bezirk Völkermarkt hätten gerne mit uns gesprochen, die Zeit ließ es jedoch nicht zu, denn viele Anfragen lasten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell aus. Kurz „Luft“ hatte Thomas Obrietan von der Arkton GmbH in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom, auch wenn er und sein Team im Moment ziemlich eingespannt sind. „Heuer ist die Nachfrage von Klimaanlagen extrem. Im Vorjahr war der Sommer zwar schon heiß und die Anfragen sind gestiegen, aber es wird immer mehr", sagt Obrietan.

Daniel Schest und Thomas Obrietan von Arkton (von links) © Varh Fotografie

Laut Daikin Österreich, einem japanischen, weltweit führenden Hersteller von Klima- und Kältetechnik, entwickeln sich Klimaanlagen in Österreich vom Luxusgut zum Standard. Bereits jeder fünfte Immobilienbesitzer verfügt über ein Gerät, fast jede sechste Person plant die Neuanschaffung in den nächsten fünf Jahren. Diese Annahme kann Obrietan bestätigen: „In wärmeren Ländern ist eine Klimaanlage bereits Standard, das sehe ich bei uns in Österreich auch. Und weil vielen Menschen die Optik stört, kann ich für uns nur sagen, dass wir gute Fachfirmen haben, die auch dieses ‚Problem‘ lösen können.“

Bei Arkton klingelt das Telefon aktuell häufig. „Viele Leute rufen an und erzählen uns, dass ihnen heiß ist und ob wir helfen können. Vor allem für das Schlafzimmer werden Anlagen gebraucht, denn Schlafstörungen werden am meisten genannt“, erklärt Obrietan, der in seiner Firma auch einen Kältetechniker angestellt hat – „ein durchaus seltener Beruf“. Bei ihm wird alles rund um das Thema Kühlung angeboten. Auch wenn im Sommer die Klimaanlagen boomen, beliefert seine Firma auch Fleischereibetriebe oder Gastronomen, denn „auch die müssen jede Menge kühlen“. Bei den Anlagen hat er alles von gewerblichen Klimaanlagen über Deckengeräte bis hin zu günstigen oder Premium-Anlagen, die „keinen Wind mehr erzeugen“.

Obwohl er und sein Team sich bemühen so schnell wie möglich zu handeln, ist ein Klimaanlagensystem nicht von heute auf morgen zu erwerben. „Wir schauen, dass wir innerhalb von einem Monat reagieren, aber das ändert sich durchgehend. Von jetzt auf gleich funktioniert das leider nicht, wir bitten immer um Geduld. Wir wissen, dass es oft schwierig ist in dem Fall zu warten“, betont Obrietan.

Stromfresser Klimaanlage?

Was er dazu sagt, dass Klimaanlagen Stromfresser und dass Kältemittel umweltschädliche Substanzen enthält? „Mittlerweile verbrauchen sie nicht mehr den Strom, den sie in Vergangenheit benötigt haben. Vor allem, wenn es von einer Fachfirma installiert wird. Dabei wird zusätzlich auf das richtige Befüllen des Kältemittels geachtet und beispielsweise Drucktests durchgeführt.“ Beim Thema Strom hilft laut ihm auch der Boom von PV-Anlagen. „Insbesondere im Sommer wird am meisten Strom produziert, da haben wir oft zu viel davon. Das hilft dabei natürlich enorm“, ergänzt Obrietan. Der Preis für eine Anlage ist schwer zu sagen, da es immer darauf ankommt wie viele und welche Geräte benötigt werden. „Im Schnitt kann man aber mit einem Preis zwischen 2000 und 2500 Euro pro Raum rechnen“, sagt Obrietan.

Liesa und Werner Findenig © Findenig.com

Eine mögliche Alternative, insbesondere bei Neubauten wäre, die Kühlfunktion einer Wärmepumpe. Obwohl gewisse Klimaanlagen heizen können und das mithilfe von PV-Anlagen, scheint mit der Wärmepumpe eine noch umweltfreundlichere Möglichkeit zu bestehen. Ein Anbieter dafür ist die Firma Findenig in Mittlern. „Bei Neubauten installieren wir teilweise Wärmepumpen, die sowohl Heizen als auch Kühlen können. Das funktioniert entweder über den Boden oder die Decke“, informiert Werner Findenig, der die Geschäftsführung mit Liesa Findenig innehat.

Betonkernaktivierung

Bei einer Betondecke werden so wie im Boden Rohre verlegt, wobei eine Kühlung verbaut wird – eine sogenannte Betonkernaktivierung. Das System leitet kaltes Wasser durch in Betondecken verlegte Rohre. Der Beton speichert die Kälte, entzieht dem Raum stetig die Wärme und sorgt so für eine zugluftfreie Klimatisierung. „Wir haben ein paar Projekte, die so funktionieren“, so Findenig. So könne beispielsweise bei einer Außentemperatur von 30 Grad im Innenraum auf 24 Grad runtergekühlt werden.

Einen genauen Preis könne er nicht nennen, denn es kommt immer auf die Art der Wärmepumpe und die Größe der zu kühlenden Fläche an. „Wichtig ist, bei einem Neubau nicht zu groß zu bauen und eine gute Isolierung zu verwenden. Dann hat man auch geringere Betriebskosten“, erklärt Findenig. Die Arbeit für dieses System sei in zwei Tagen erledigt, Interessierte können sich jederzeit bei ihm und seinem Team melden.