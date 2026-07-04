Am 30. Mai schlossen der Installateur Stani Paulič (24) und die Chauffeurin Verena Paulič, geborene Smrtnik (29), in der Pfarrkirche von Ebriach/Obirsko den Bund fürs Leben.

„Wir haben uns bei verschiedenen Veranstaltungen getroffen. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick“, erzählt die Braut schmunzelnd. Heute verbindet das Paar nicht nur die Ehe, sondern auch die gemeinsame Bewirtschaftung eines Bauernhofes in Ebriach/Obirsko. Die Trauung wurde von Pfarrer Janez Tratar, einem guten Freund des Brautpaares, sowie von Provisor Ephraim Osina gefeiert. Mehr als 200 Gäste nahmen an der feierlichen Zeremonie teil. Unter ihnen befanden sich die Mitglieder des Jägerchores, bei dem der Bräutigam mitsingt, die Gruppe „Dekleta Smrtnik“ sowie die Harfenistin Katarina Paulič, die die Feier musikalisch bereicherte.

© Mario Šimunović

Die Hochzeitsfeier fand anschließend im Gasthaus Podobnik statt. Für ihre gemeinsame Zukunft haben die Frischvermählten bereits klare Vorstellungen: „Wir wünschen uns drei Kinder und eine erfolgreiche Arbeit am Bauernhof“, sagt Stani. Arbeit gebe es genug, ergänzt das Paar, doch die Freude daran sei groß. Seit vier Jahren sind die beiden ein Paar. Der Heiratsantrag erfolgte während einer Reise durch Deutschland. „Wir machten bei einem wunderschön beleuchteten Schloss in Bayern Halt. Die Atmosphäre war sehr romantisch“, erinnert sich Verena. Dort stellte Stani die entscheidende Frage.

Dem Brautpaar ist der christliche Glaube besonders wichtig. „Die Ehe ist etwas Einzigartiges. Was Gott verbindet, soll der Mensch nicht trennen. Gottes Segen begleitet uns auf unserem gemeinsamen Lebensweg – in guten wie in schwierigen Zeiten“, betont die Braut. Bereits standesamtlich geheiratet hatten die beiden am 18. April in Piran im kleinen Familienkreis. Die Hochzeitsreise soll sie demnächst in ein fernes Land führen.