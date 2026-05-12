Schlechte Nachrichten für Grazer Schleckermäuler: Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) vermeldet, wurde über den Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren über die Grazer Sax-Eis GesmbH eröffnet. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wird das vorhandene Vermögen nun inventarisiert und geschätzt.

Details zur Überschuldung und zu den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern waren zunächst unbekannt. Auch die Gründe für die Insolvenz sind derzeit noch Teil der laufenden Ermittlungen. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen im Rahmen des Verfahrens anmelden.

Das Sax-Eis wird von SASt Soziale Arbeit Steiermark in Graz-Puntigam produziert, die auch die Standorte in Feldkirchen und Flavia Solva betreibt, nicht aber die Filiale in Graz-St. Peter. Das Eisgeschäft in der Grazer Sporgasse hat man mit Ende 2023 bereits dauerhaft geschlossen, hier ist seit 2024 der slowakische Eishersteller „Arthur Ice Cream“ zu finden.