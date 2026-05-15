Die Musik kennt kein Alter. Dies stellt seit einiger Zeit Samuel Obersteiner unter Beweis. Der sechsjährige Glanhofener ist bereits bei der Trachtenkapelle Sirnitz tätig und gewann bei Prima la Musica.

Alles begann vor über einem Jahr, als Samuels Vater Marco mit der Trompete eines Musikkollegen nach Hause kam, um diese zu reparieren. Marco ist übrigens der Obmann der Trachtenkapelle Sirnitz – daher hat Samuel die Musik wohl in seinen Genen. „Es begann alles bei uns zu Hause. Ich hatte die Trompete bei mir und der damals fünfjährige Samuel hat sie gesehen. Daraufhin hat er gesagt, dass er gerne einmal hineinblasen würde“, erinnert sich Marco zurück.

Mittlerweile geht Samuel das zweite Jahr in die Musikschule Feldkirchen. „Er war schon in der Musikschule eingeschrieben, bevor er überhaupt mit der regulären Schule begonnen hat.“ Zusätzlich zur Musikschule gibt es auch noch einen weiteren kreativen Zweig im Leben von Samuel. Er ist nämlich bei der Trachtenkapelle Sirnitz, genauer gesagt bei deren Jugendgruppe – der „Jungmusi“. Dabei handelt es sich um Mitglieder, die noch in Ausbildung sind. Momentan besteht die „Jungmusi“ aus neun Mitgliedern und von Trompetern über Schlagzeug bis zum Waldhorn sind viele Instrumente darin vertreten. Mit der „Jungmusi“ hat Samuel am Samstag übrigens einen großen Auftritt. Und zwar beim Konzert „Frühlingsgefühle“ der Trachtenkapelle, das um 19.30 Uhr in der Volksschule über die Bühne geht.

In diesem Trio wurde bei Prima la Musica der erste Platz geholt © Privat

Dass Samuel einmal den Weg der Musik einschlagen würde, war absehbar. „Er war immer bei meinen Konzerten mit dabei und hat sich die Auftritte angesehen – zumindest, wenn es die Uhrzeit erlaubt hat“, sagt sein stolzer Vater und erwähnt: „Kürzlich gewann Samuel im Trio den ersten Preis bei Prima la Musica.“ Wenn Samuel nicht in der Schule oder der Trachtenkapelle spielt, dann gibt er zu Hause gerne Stücke wie „Wellerman“ zum Besten. Wie der weitere Weg des Trompeters aussehen wird, möchte Obersteiner nicht für ihn entscheiden. „Sicher würde es mich freuen. Doch ob er bei der Musik bleiben will, das kann man noch nicht sagen und bleibt auch ihm überlassen.“