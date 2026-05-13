Rekordteilnahme bei der Kindersicherheitsolympiade am Gelände des Kulturhauses Steuerberg: Von den stolzen 14 Klassen – zwei mehr als üblich – machte die VS Steuerberg mit 351 Punkten das Rennen bei der Titeljagd. Als frisch gebackener Bezirkssieger von Feldkirchen fährt die Schule am Mittwoch, 3. Juni, zum großen Landesfinale nach Klagenfurt, wo es um den begehrten Titel „Sicherste Volksschule Kärntens 2026“ geht.

Zu den weiteren Spitzenplätzen gratulierte der Kärntner Zivilschutzverband als Organisator der KSO gemeinsam mit seinen Partnern, der Bildungsdirektion und der AUVA, der Volksschule Gnesau zum 2. Platz mit 313 Punkten und der Volksschule St. Martin mit 305 Punkten.

Das starke Feldkirchner Aufgebot mit rund 300 Volksschulkindern war diesmal besonders bunt gemischt. Neben den üblichen vierten Jahrgängen traten auch hochmotivierte dritte Klassen an.

Die Volksschule Gnesau holte sich Platz 2 © KZSV/AUVA M. Lippitsch

Gemeinsam mit ihren Lehrkräften bewiesen die Schülerinnen und Schüler heute vollen Einsatz bei den vier Klassenbewerben Safety-Spiel für Lebensretter, KLV-Bikebewerb, Landesjugendreferat-Löschbewerb und AUVA-Gefahrstoff-Würfelpuzzle.

Platz 3: Die Volksschule St, Martin © KZSV/AUVA M. Lippitsch

Zwischen den Klassenbewerben gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dass man nie zu jung ist, um im Notfall richtig zu helfen, zeigte das Rote Kreuz mit seiner Übung „Wiederbelebung ist kinderleicht“. Für Staunen sorgte auch die Österreichische Rettungshundebrigade. Ein Team demonstrierte die lebenswichtige Arbeit mit seinen vierbeinigen Lebensrettern.