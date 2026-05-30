Wir wissen, der folgende Satz ist angesichts vieler noch offener Prüfungen ein wenig frech: Aber tatsächlich biegt dieses Sommersemester für Studierende schön langsam in die Zielgerade. Im Gegenzug legen so manche Unternehmer in der Grazer Zinzendorfgasse beim Univiertel gerade einen Neustart hin. So kann man sich ab sofort bei einem neuen Eissalon durchkosten – oder zumindest in einem Laden mit neuem Namen: Denn „Harry‘s Icecream“ heißt in der Zinzendorfgasse ab sofort „Tomanyi“. Der Hintergrund: Harald „Harry“ Schuster geht heuer in Pension, also übernahm Bruder Christian die Filiale in der Zinzendorfgasse – und benannte sie nach dem Mädchennamen seiner Urgroßmutter. Haralds Tochter Nina wiederum schupft in Zukunft den Salon in der Mariahilferstraße, der weiterhin „Harry‘s Icecream“ heißen wird.

Automatenshop samt Drucker und „Post“

Ein paar Meter weiter in Richtung Stadtpark hat die „Zinze“ ebenfalls Neues zu bieten: Wie in vielen anderen Grazer Straßen und Gassen hat auch hier ein 24-Stunden-Shop Einzug gehalten. Neben gängigen Snacks und Getränken hat dieser allerdings zwei nicht alltägliche Services mit Selbstbedienung zu bieten: Zum einen eine „MyFlexbox“-Paketstation zum Abholen oder Versenden, zum anderen einen „Printbox“-Drucker.