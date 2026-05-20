An der Adresse Leonhardstraße 32 schrieben Wirte eine sehr lange und wechselhafte Geschichte: Das Haus wurde bereits im Jahr 1876 unter dem Namen „Zur Sonne“ eröffnet, viele Jahrzehnte lang war es vor allem als Gasthaus „Goldene Kugel“ stadtbekannt. Zuletzt befanden sich darin das „Brau 32“, das Lokal „Blauer Bär“ und kurz vor dem Jahreswechsel das temporäre Zuhause der Geschwister Rauch.

Nun wird diese Geschichte auf Portugiesisch weitergeschrieben: Denn die frühere Goldene Kugel wird zum Café „Graviola“. Wie man bereits vor Ort ankündigt, wird man neben brasilianischem Essen und Kaffee auch eine Kunstgalerie auftischen – untermalt von Live-Musikauftritten.

Das „Graviola“ soll mehr als nur ein Café sein © Saria

Eröffnet hat das „Graviola“ im Oktober 2025 in der Lagergasse, gegenüber dem „Hofer“. Jetzt bringt man brasilianischen Schwung in die Leonhardstraße – die das gerade auch gut brauchen kann: Denn kürzlich hat sich wie berichtet auch die „Burger Factory“ aus St. Leonhard verabschiedet, damit ist ein weiteres geschichtsträchtiges Lokal („Schwarzer Adler“) frei geworden.

Und auch das „Le Viet“ im ehemaligen „Pastis“ ist geschlossen – laut Zettel in der Tür nur für einen Umbau, doch auf Kleine-Zeitung-Anfrage gab es keine Antwort. Der Thomawirt ist dafür nach den wirtschaftlichen Turbulenzen wieder zurückgekehrt.

„Leo“ schließt nicht, im Gegenteil

Das „Leo“ in Kalsdorf räumt hingegen mit einem Gerücht auf – einem Schließungsgerücht nämlich. Aber das Gegenteil sei der Fall, ein Umbau sei direkt nach den Sommerferien geplant. Wie am Posting ein Löwe im Bademantel und mit Botox-Spritze im Gesicht visualisiert, geht „Leo zum Beauty-Doc“. Gemeinsam mit dem Innenarchitektur-Team von superunique wolle man das Restaurant in etwas Neues, Mutiges und Einzigartiges verwandeln: „Etwas, das ihr so noch nicht gesehen habt“, kündigt man an. Und: „Also keine Sorge: Ihr werdet uns nicht los.“