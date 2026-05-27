So mancher Öffi-Passagier, der an der Haltestelle gegenüber vom Grazer Kunsthaus auf die nächste Bim wartete, dürfte sicherheitshalber schon die Ellbogen angespannt haben – ehe klar wurde, dass die meterlange Menschenschlange nicht der nächsten Straßenbahn stadteinwärts galt. Sondern jenem Lokal direkt hinter der Haltestelle, das an diesem Mittwoch feierlich eröffnet wurde. Gratisangebot eine Stunde lang inklusive, daher auch der Andrang beim neuen „Fat Monk – Deli Bowls“ an der Adresse Grieskai 2 in Graz.

Also in jenem im Eckhaus gegenüber vom Kunsthaus, in dem einst die Bäckerei „Hubert Auer“ daheim war und zuletzt das Bowls-Restaurant „Wiki Wiki Poke“ zusperrte. Im Nachfolgelokal tischt man nun ebenfalls die derzeit angesagten „Schüsseln“ voller verschiedener Zutaten und Dressings auf. „Inspiriert von Streetfood aus aller Welt – mit unserem ganz eigenen Twist. Vegan, proteinreich oder einfach nur crazy lecker“, heißt es seitens der dahinter stehenden Gastronomiegruppe „DoN group“. Diese führt somit elf Fat-Monk-Standorte in Österreich und drei in Deutschland.

Ab 7,50 Euro

Vor Ort erklärt Marketingleiter David Schnitzer das Konzept: Der Kunde kann sich entweder für verschiedene vorgegebene Varianten entscheiden ( „Ich hab Tofu-Sesam am liebsten“, so Schnitzer) und hier wiederum zwischen kleinen Mengen ab 7,50 Euro und größeren Bowls ab 9,90 Euro. Oder aber man hat Gusto darauf, sich seine eigene Schüssel mixen zu lassen: Basis ist wahlweise Reis, Quinoa, Blattspinat oder Romana-Salat – dazu kann man aus Proteinquellen, Gemüse, Mayo und Topppings wählen. Ab 8,90 Euro.

„Graz ist für uns ein idealer Markt: jung, urban und offen für moderne Food-Konzepte sowie geprägt von einer lebendigen Gastronomiekultur. Wir sehen hier großes Potenzial für die weitere Entwicklung der Marke“, betont wiederum Geschäftsführer Philipp Zinggl.