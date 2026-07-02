Teils klingt es sogar fast schamlos nach Münchener Freiheit: Dass Kobrakasino die Neue Deutsche Welle (NDW) lieben, weiß man nicht nur von ihren wunderbaren Liveshows, bei denen sie „Herz aus Glas“ und „Der Goldene Reiter“ von Joachim Witt zu den Fixstartern in der Setlist gehören.

Die in Wien lebende Grazer Band hat ihr zweites Album „Alarm für Kobrakasino“ auf ihrem eigenen Label Sirene Records veröffentlicht. NDW ist natürlich längst nicht alles, denn was Kobrakasino richtig gut können, ist, mit ziemlich ausgefeilten Sounds ganz leicht und eingängig zu klingen. „Ihre Rebellion beginnt im Morgenmantel und formt sich in alltäglichem Ungehorsam“, heißt es im Pressetext zum neuen Album etwas kryptisch: Der Gefälligkeit kontert man „mit lebendigen Hooks und verträumten Melodien“.

In den Songs, die schöne Titel wie „Das Herz von meinem Chef (tut schon so weh)“ oder „Gehe in den Regen“ tragen, treffen deutsche Texte auf englische Fragmente, nostalgischer Indierock auf Synthie-Sounds. Und zwischendurch darf so richtig getanzt werden. Auch am Samstag: Da stellen Kobrakasino ihr Album ab 20 Uhr live bei einem Open Air im Gastgarten des Parkhouse in Graz vor. Der Eintritt ist frei.

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