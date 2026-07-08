Am Areal der früheren Mittelschule Algersdorf in Graz entsteht gerade durch den Umbau des Bestandsgebäudes und einen Ausbau ein „Sportcampus der Extraklasse“, wie es seitens der Stadt Graz heißt. Die Sportmittelschule Graz, die derzeit am Standort Brucknerstraße 49 zu finden ist, wird im Jänner bzw. September 2028 nach Eggenberg in das neue Schulgebäude übersiedeln – wir berichteten.

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Algersdorf haben jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass Baustellen nicht grau sein müssen. Rund 200 ihrer Zeichnungen schmücken ab sofort den 17 Meter langen Bauzaun, der die Volksschule von der benachbarten Baustelle zur Sport-MS trennt.

Füchse, Löwen, Blumen, Häuser, Handabdrücke und viele weitere bunte Motive sind nun am Bauzaun zu sehen. Möglich wurde die Aktion durch das Engagement der Volksschule Algersdorf sowie die Zusammenarbeit der Stadtbaudirektion, der Abteilung für Bildung und Integration, der Agentur „achtzigzehn“ und der GBG. Die Kinderzeichnungen wurden digitalisiert und auf die robuste Bauplane gedruckt – so wurde aus einer Baustellenabsperrung ein Blickfang mit ganz persönlicher Note.