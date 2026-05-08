Eine voll ausgestattete Gastroküche, in der Schüler und Schülerinnen ihre Kochkenntnisse verbessern können, eine Liege, in der man für Kosmetikbehandlungen oder Fußpflege Platz nimmt: Im Schulcampus Puntigam ist seit dem kürzlich abgeschlossenen Umbau alles bereit, damit dort zusätzlich zu den Volks- und Mittelschulklassen im Herbst auch eine polytechnische Klasse eröffnet werden kann. Wie in der Mittelschule am selben Standort werden sich die Schüler besonders in die Fachbereiche Gesundheit und Tourismus vertiefen können.

Wer für das neunte Pflichtschuljahr keine weiterführende Schule besuchen möchte, dem steht derzeit in Graz die Polytechnische Schule in der Herrgottwiesgasse offen. Die MS Webling ist die einzige weitere Schule, die zwei angeschlossene polytechnische Klassen führt. Mit dem Schuljahr 2026/27 neu: An drei zusätzlichen Standorten – der MS Viktor Kaplan in Andritz, der MS Algersdorf (die im Herbst zur MS Smart City wird) und eben der MS Puntigam – wird zusätzlich eine polytechnische Klasse integriert. Die baulichen Voraussetzungen wurden beim Ausbau der betroffenen Mittelschulen bereits geschaffen. Die inhaltlichen Schwerpunkte knüpfen an jene an, die jeweiligen Mittelschulen in den letzten Jahren entwickelt haben. Die Bereiche Metall und Handel sind dabei ebenso vertreten wie IT oder Gesundheit und Sport. Zusätzlich vernetzen sich alle fünf Poly-Standorte zur „Berufsvorbereitungsschule Graz“.

Polytechnische Klassen an MS-Standorten

„Wir starten im Herbst mit einer vierwöchigen Orientierungsphase. Die Kinder können dabei in unterschiedliche Fachbereiche an den Schulen hineinschnuppern“, erklärt Barbara Pauli, Direktorin der MS Webling. Für den regulären Unterricht können die Jugendlichen weiter an ihrem gewohnten Mittelschulstandort die Schulbank drücken, die beiden Fachbereichstage absolvieren sie dort, wo es sie inhaltlich hinzieht. Praktika, Kooperationen mit Unternehmen, Exkursionen vermitteln Einblicke in Betriebe und Berufe. „Das ist ein bildungspolitischer Auftrag und eine wirtschaftliche Notwendigkeit“, erklärt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), den Weg, den Graz hier neu einschlägt.

Berufsorientierung für zukünftige Lehrlinge

Sowohl Schüler als auch Unternehmen sollen von dem neuen Modell profitieren, das von den Schuldirektorinnen, der Stadt Graz, der Bildungsdirektion und der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft entwickelt wurde. Wer sich jetzt nur deshalb für eine weiterführende Schule anmeldet (und oft nach der ersten Klasse abbricht), weil noch das 9. Pflichtschuljahr zu absolvieren ist, soll mit der Berufsvorbereitungsschule eine bessere Alternative bekommen. Sie soll den Jugendlichen Möglichkeiten aufzeigen und die Fachkräfte von morgen besser auf den Start in die Arbeitswelt vorbereiten. „Jugendliche haben oft wenig Ahnung, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, sie müssen erst herausfinden, was für sie passt“, unterstreicht Sigrid Carbonare-Godina, Direktorin der MS Algersdorf/Smart City. Derzeit wird der überwiegende Anteil der angehenden Lehrlinge dabei nicht unterstützt. „80 Prozent der Lehranfänger in Graz erhalten im letzten Jahr vor dem Start ihrer Lehre keine strukturierte Berufsorientierung“, so Hohensinner.

Weiterer Ausbau geplant

Das Angebot stößt auf Interesse, wie Bettina Katzensteiner unterstreicht. „Ich hätte zwei Klassen füllen können, auch aus Graz-Umgebung gab es Anfragen“, so die Direktorin der MS Viktor Kaplan. Zum Start im Herbst wird es an den drei neuen Standorten jeweils eine Klasse geben, in der Ausbaustufe sollen es dann zwei Klassen pro Standort sein. Am Standort Webling und in der PTS Herrgottwiesgasse wird das inhaltliche Angebot mit neuen Schwerpunkten ausgebaut. Abwarten heißt es hingegen an der MS Straßgang, der MS Dr. Renner und der MS Albert Schweitzer, die sich ebenfalls in die Berufsvorbereitungsschule einklinken sollen. Den geplanten rund 100 Millionen Euro teuren Ausbau der Schulstandorte hat Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) aus Kostengründen kürzlich vertagt. Damit muss dort zum Ärger des Bildungsstadtrats auch die Einrichtung von neuen polytechnischen Klassen aufgeschoben werden.