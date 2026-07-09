Schon seit November 2025 wird in der Hilmteichstraße gebaut – vor allem unter Autolenkern hat die Baustelle für den neuen Speicherkanal für Stau und viel Aufregung gesorgt. Unter der Erde war Tunnelbohrmaschine „Christina“ gefräßig, der Durchstich ist schon im April erfolgt, die Arbeiten am neuen Speicherkanal sind großteils abgeschlossen.

Die Bauarbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Linie 1, der die Grundlage für eine bessere Öffi-Anbindung mit bis zu einem 6-Minuten-Takt schafft, haben parallel Anfang Mai in der südlichen Hilmteichstraße begonnen. Ab dem 11. Juli geht es im Bereich Hilmteich weiter – weshalb die Straßenbahn die dortige Wendeschleife nicht mehr anfahren kann. Die Linie 1 wird daher auf den letzten Metern zur 7er – sie fährt bei der Reiterkaserne nun geradeaus und wendet bei der Endstation „LKH Med Uni/Klinikum Nord“.

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Für Pkw ändert sich nichts, aber die Ersatzbuslinie E1 wird vom Hilmteich bis zur Reiterkaserne verlängert, wo man zu den Linien 1, 7 und 17 umsteigen kann. Die Buslinien 41 zum Dürrgrabenweg und 58 zum Hauptbahnhof können die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ nicht mehr anfahren. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich Richtung Mariatrost vor dem Hilmteichschlössl (auch für den Nachtbus N1 und den E1), in Richtung Dürrgrabenweg beim „Botanischen Garten“ in der Schubertstraße. Diese Maßnahmen gelten bis Ende November, dann verkehrt der 1er wieder zum Hilmteich – bis Spätherbst 2027, wenn die Straßenbahn nach zwei Jahren Baustelle wieder fahren kann. Bis Frühjahr 2028 sollen dann alle Baumaßnahmen und Begrünungen fertig sein.