Vor lauter durchaus emotionalen Debatten und auch Schlagzeilen rund um diese Großbaustelle hätten es viele wohl anders erwartet. Doch wie man seitens der Holding Graz der Kleinen Zeitung verrät, habe eine aktuelle Umfrage trotz dieser „Störgeräusche“ mehrheitlich positive Reaktionen ergeben. Entlang der Hilmteichstraße wird ja seit Monaten am neuen Speicherkanal sowie am zweigleisigen Ausbau der Linie 1 gearbeitet. Zu den lautesten Kritikern der Bauabwicklung gehörte Mariatrost-Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger (ÖVP), besonders die Ampel an der Kreuzung Heinrichstraße/Hilmgasse empfand er als Dauerbremse und „die Wurzel allen Übels.“

Doch auch ein Auftritt von Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Weil der Lenker einer Bim laut Pointner nicht auf den Ersatzbus warten wollte, stellte er sich kurzerhand vor die abfahrende Straßenbahn.

66 Prozent zeigten Daumen nach oben

All dies jedoch spielte bei jenen Damen und Herren, die seitens des Marktforschungsinstituts „m)Research“ im Auftrag der Holding Graz befragt wurden, offenbar keine Rolle: Exakt 400 Personen in den Bezirken Mariatrost, St. Leonhard und Geidorf fühlte man auf den Zahn. Das Ergebnis laut Holding: Der zweigleisige Ausbau der Linie 1 wurde von 66 Prozent der Befragten positiv bewertet, noch im Februar waren es nur 55 Prozent.

Zweigleisige Linie 1: So soll es ab 2028 aussehen © freiland Umweltconsulting ZT GmbH

Lob für kürzere Intervalle

Aktuell werden die kürzeren Straßenbahnintervalle von 69 Prozent als positivster Effekt dieses Ausbaus gesehen, „darüber hinaus werden Umwelt- und Klimaschutz von rund 50 Prozent sowie eine höhere Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs von rund 45 Prozent der Befragten als wesentliche Vorteile genannt“, heißt es.

Den Speicherkanal bewerteten gar 72 Prozent der Befragten mit sehr gut oder eher gut. Generell zeige sich, dass der Grad der Zustimmung steige, je mehr sich die jeweilige Person über das Projekt schlau gemacht hat oder zumindest gut informiert fühlt – Letzteres meinten bei der aktuellen Befragung immerhin 83 Prozent, im Februar waren es noch rund 74 Prozent. Als wichtigste Informationsquellen werden dabei Tages- und Wochenzeitungen genannt (33 Prozent), dahinter Plakate in Bus und Straßenbahn (31 Prozent),Informationen an Haltestellen (30 Prozent) und Infoscreens (29 Prozent).

Kritikpunkte

Im Hinblick auf den Speicherkanal gab es von knapp 45 Prozent der befragten Personen keinerlei Kritik. Der Rest äußerte laut Holding Unmut an der Dauer der Baustelle, den Verkehrsbehinderungen, Staus sowie an der Organisation des Schienenersatzverkehrs. „Beim Ausbau der Linie 1 nennen rund 49 Prozent einzelne kritische Aspekte, während 42 Prozent keine Kritikpunkte sehen. Die Diskussion konzentriert sich dabei vor allem auf Fragen der Notwendigkeit, der Bauzeit und möglicher Verkehrseinschränkungen“, heißt es.

Neben den Holding-Vorständen Gert Heigl und Mark Perz zeigt sich auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) erwartungsgemäß zufrieden. Die Umfrage zeige, dass Investitionen in die Infrastruktur geschätzt werden. „Unser Anspruch bleibt, die Bevölkerung offen zu informieren und die Belastungen während der Bauzeit möglichst gering zu halten“, ergänzt Stadtrat Manfred Eber (KPÖ).