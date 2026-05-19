Auch das kostenfreie Angebot hat die 2,7 Millionen Euro teure, aber ungeliebte P+R-Anlage in Fölling nicht zum großen Renner gemacht: Seit 1. Mai entfallen die Parkgebühren tagsüber – in der Hoffnung, die durch die Hilmteichstraßen-Baustelle schwer belastete Grazer Osteinfahrt etwas zu entlasten. Bei mehreren Lokalaugenscheinen der Kleinen Zeitung im Parkhaus zeigte sich stets ein ähnliches Bild: Es ist, positiv formuliert, sehr leicht, hier einen Parkplatz zu finden. Auch am Montagnachmittag sind von den 200 Stellplätzen gerade einmal 22 besetzt, die obere Etage bleibt überhaupt leer. Trotz kostenlosem Parkangebot lassen die allermeisten Einpendlerinnen und -pendler nach Graz das Parkhaus Fölling rechts liegen.

Die Tafel wurde überklebt: „P+R“ in Fölling ist bis 2027 kostenlos – als Maßnahme zur Entlastung der Hilmteichstraße © Michael Saria

Zumindest ist das kostenfreie Angebot jetzt auch von außen ersichtlich: Denn am Montag wurde die Tafel bei der Einfahrt, die noch zwei Wochen nach Inkrafttreten einen Preis von 105 Euro pro Monat auswies, überklebt. Das war aber nicht der einzige Kritikpunkt, mit dem sich Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger (ÖVP) in Mariatrost konfrontiert sieht: „Was ist mit den Leuten, die bereits ein Jahresticket bezahlt haben? Und warum wird der Schienenersatzverkehr nicht einfach bis Fölling weitergezogen?“ Schließlich fährt auch die Linie N1 über die Mariatroster Straße bis zum Parkhaus, die Wendeschleife der Straßenbahn am Fuß der Basilika wird hier gar nicht angefahren.

Erwin Wurzinger (ÖVP), Bezirksvorsteher von Graz Mariatrost © Stadt Graz/Pachernegg

15 Jahreskartenbesitzer

Zu Punkt eins: „Den Jahreskartenbesitzern wurde angeboten, dass ihnen das Geld aliquot rücküberwiesen wird“, heißt es aus dem Büro von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ). Es gäbe aber auch nur 15 Menschen, die sich eine Jahreskarte für die P+R-Anlage gekauft haben. Da das kostenfreie Angebot nur von 5 bis 24 Uhr gilt, hätten sich die meisten aber dafür entschieden, gleich die Jahreskarte zu behalten, um auch über Nacht stehen zu können.

Konzession fehlt

Und was die vorgeschlagene Verlängerung der Ersatzverkehr-Linie E1 angeht, sei das komplexer als angenommen, heißt es von den Holding Graz Linien: Es brauche nicht nur mehr Personal und eine Änderung im Fahrplan, sondern nach dem Kraftfahrliniengesetz auch eine Konzession für diesen Bereich. Diese Konzessionen werden vom Land Steiermark regelmäßig neu vergeben bzw. verlängert. Für den Korridor Graz – Weiz liegt sie bei der Postbus-AG, die hier mit vier Regionalbuslinien (200, 201, 250 und X20) unterwegs ist. Zumindest in der Morgenspitze fahren durchschnittlich alle sieben Minuten Busse stadteinwärts.