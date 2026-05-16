Von einem Misserfolg zu sprechen, ist fast noch untertrieben. Tatsächlich entpuppte sich die Park+Ride-Anlage Fölling, im Jahr 2010 um immerhin 2,7 Millionen Euro errichtet, als Flop: Die Hochgarage in Graz-Mariatrost bietet zwar 200 Stellplätze, davon wurden aber in all den Jahren nur wenige regelmäßig genutzt – im Jahr 2018 bestätigte man der Kleinen Zeitung, dass die Auslastung bei rund 15 Prozent liege.

Acht Jahre später lag die Vermutung nahe, dass es bergauf gehen könnte: Seit dem 1. Mai 2026 kann man ja kostenlos in Fölling parken. Diese Anlage sei „ein echtes Murksprojekt aus vergangenen Tagen, das lange Zeit kaum genutzt wurde“, nahm sich auch der Grazer Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) kein Blatt vor den Mund. Nun wolle man das Angebot aufwerten, indem das Parken vorübergehend nichts kostet. Die Hoffnung dahinter: Neue Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und gleichzeitig den Verkehr in Mariatrost, derzeit ja durch den Bau des Speicherkanals in der Hilmteichstraße schwer geprüft, zu entlasten.

Von außen betrachtet weist nichts auf das Gratisangebot hin © Saria

Nachgeschaut

Und – gelingt das? Um es kurz zu sagen: Nein, jedenfalls nicht an jenen beiden Tagen, an denen die Kleine Zeitung beim P+R Fölling Nachschau hielt. So stehen am 15. Mai um 7.25 Uhr exakt elf Fahrzeuge in der Garage, aufgeteilt auf die beiden Flächen im Parterre. Die obere Etage ist verwaist. Gut, könnte man meinen, an so einem Fenstertag ist überall wenig los. Doch auch wenige Tage zuvor ist das Bild vor Ort nur unwesentlich besser: Am Montag, den 11. Mai, entdecken wir um 9 Uhr exakt 24 Autos – ebenfalls links und rechts im Parterre abgestellt, der erste Stock ist völlig leer.

Montag, 11. Mai, 9 Uhr: Das Szenario ist ebenso trist © Saria

Womöglich könnte man allerdings den einen oder anderen Autolenker noch dafür begeistern, würde schon vor der Einfahrt ein Hinweis auf das aktuelle Gratisangebot stehen. So aber prangt weiterhin der große Schriftzug „105,-/Monat“ auf einer Tafel, erst drinnen verrät ein Zettel auf dem Kassenautomaten, dass das Parken aufs Haus geht.

Die Anlage umsiedeln?

Bei den Überlegungen, wie man in Fölling das Steuer herumreißen könnte, kam 2021 im Rathaus sogar der kühne Plan auf, die gesamte Anlage kurzerhand abzutragen und umzusiedeln. Das habe man tatsächlich geprüft, hieß es vier Jahre später auf Nachfrage bei der städtischen Tochterfirma GBG. „Es wäre aber nicht wirtschaftlich darstellbar.“ Der größte Haken dabei: Fölling wurde eigens für ein schräg ansteigendes Areal konstruiert und könne daher nicht so ohne Weiteres woanders wieder aufgestellt werden.