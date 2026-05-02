In der Coronapandemie wurde sie als Test-Center genutzt, andere Nutzungsvorschläge beinhalteten etwa eine Skatehalle. Vor allem aber dient sie immer wieder als Beispiel für misslungene Verkehrsplanung. Die P+R-Anlage in Fölling (Bezirk Graz-Mariatrost), eine moderne Hochgarage mit 200 Stellplätzen, wurde bis dato wenig genutzt, ganze Etagen stehen praktisch leer.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Linie 1 und des Speicherkanals in der Hilmteichstraße, der zu einem Verkehrs-Engpass im Grazer Osten geführt hat, will man nun für Entlastung sorgen: Denn seit 1. Mai stellt die Stadt Graz die P+R-Anlage Fölling kostenlos zur Verfügung. Bis voraussichtlich Ende 2027 können Autofahrerinnen und Autofahrer ihr Fahrzeug hier gratis abstellen und bequem mit dem Bus weiterfahren. Die Nutzung ist täglich von 5 bis 24 Uhr gratis, Voraussetzung ist ein gültiges Busticket.

P+R Fölling: Das „Murksprojekt“ soll mit kostenlosem Parken belebt werden

Die Anlage sei „ein echtes Murksprojekt aus vergangenen Tagen, das lange Zeit kaum genutzt wurde“, sagt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Nun wolle man das Angebot aufwerten, indem das Parken vorübergehend nichts kostet. Die Hoffnung: Neue Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und gleichzeitig den Verkehr in Mariatrost zu entlasten.“

2010 wurde das Parkhaus eröffnet © Thomas Fischer

Die Garage mache man jetzt „zu dem, was sie sein soll“, ergänzt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne): „Ein einfaches und attraktives Angebot für alle, die entspannt in die Stadt kommen wollen.“ So entlaste man „gemeinsam den Verkehr im Grazer Osten.“

Bedient wird die Haltestelle von den Regionalbuslinien 200, 201, 250 und X20. Seitdem 2023 das Angebot verbessert wurde, fahren in der Morgenspitze durchschnittlich alle sieben Minuten Busse stadteinwärts. Damit sei eine verlässliche und planbare Weiterfahrt ins Zentrum gewährleistet.