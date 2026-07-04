Mehrere Grundeinlösen in Feldkirchen bei Graz stehen in der letzten Landtagssitzung vor dem Sommer nächste Woche auf der Tagesordnung: Es geht dabei um die A2-Anschlussstelle Feldkirchen, die umgebaut werden soll, um die Kapazitäten zu erhöhen.

Aufgrund der gewerblichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Koralmbahn, dem Flughafen und dem Verkehr, den diese mit sich bringen, würden die Bundesstraße B 67 Grazer Straße und vor allem der bestehende Kreisverkehr vermehrt an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, heißt es. Deshalb soll der Kreisverkehr durch eine Kreuzung mit Ampel ersetzt werden.

Das ist aber noch nicht alles, der Umbau dürfte umfangreich werden. Land und Asfinag wollen auch die Brücke über die A2, die nördliche Kreuzung der Anschlussstelle sowie die Rampen zur Autobahn umbauen. Die Anton-Hermann-Straße (zwischen McDonald‘s und Legero) wird an den Bedarf der Kreuzung angepasst. Die Bundesstraße soll im Bereich bis zur Hans-Roth-Straße (Saubermacher) vierspurig ausgebaut werden, durch die Errichtung der Ampelanlage ist in diesem Bereich sogar eine Verbreiterung auf bis zu fünf Fahrstreifen notwendig.

Die Details werden aber erst festgelegt: „An den Detailplanungen wird bereits gearbeitet und die notwendigen Unterlagen für die Rechtsverfahren wie zum Beispiel Straßen- und Wasserrecht werden vorbereitet“, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Angestrebt wird ein Baubeginn im nächsten Jahr, aktuell geht man von einer Bauzeit von 18 Monaten aus.