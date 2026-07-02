Ob der Satz „Bist Du deppert!“ wieder fallen wird? Am Donnerstag ab 21 Uhr wissen wir mehr – vor allem, ob Österreich ein Fußball-WM-Wunder schafft und den aktuellen sowie Rekordeuropameister Spanien schlagen kann.

Im Gegensatz zu Städten wie Klagenfurt, Leoben oder Fürstenfeld ist das große Public Viewing in Graz heuer leider gescheitert. Umso besser für die vielen Gasthäuser, die die wichtigsten Spiele zeigen – und sogar ein Kino: Das klimatisierte Kickschau‘n im Annenhof-Kino erfreut sich schon länger großer Beliebtheit, und so wird natürlich auch das Spiel der Spiele live in zwei Sälen gezeigt. Unter cineplexx.at/fussball kann man noch Restkarten kaufen. Mehr als 10.000 Fußballbegeisterte haben laut Angaben der Cineplexx-Kette in den letzten Wochen bereits großen Fußball auf der großen Leinwand erlebt. Deshalb hat man die Zahl der teilnehmenden Kinos bereits erweitert und weitere Spiele in den Vorverkauf mit aufgenommen – neben dem spektakulären Sechzehntelfinale Spanien gegen Österreich am Donnerstag sind auch die beiden Halbfinalspiele sowie das Finale dabei.

Fußball im klimatisierten Kinosaal und mit Top-Projektion: Die WM in den Cineplexx-Kinos wurde zum Hit, auch im Grazer Annenhof © Cineplexx

Mit Weitblick am Schloßberg oder ganz entspannt im Park

Auch hoch über Graz, im Biergarten am Schloßberg, ist das Spiel zu sehen: „Ein Sechzehntelfinale mit Weitblick“, verspricht man. In der Innenstadt hat sich neben dem Flann O‘Brien vor allem wieder das Café Mitte am Karmeliterplatz zum Fußball-Hotspot entwickelt. Ein paar Schritte weiter nutzt der Verein „Wirtshausfreunde“ das frühere Kirby‘s am Karmeliterplatz für ein Fußball-WM-Popup. Im Stadtpark zeigen Parkhouse und Promenade das Sechzehntelfinale am Donnerstag unter Bäumen.

Sehr beliebt ist auch das Gösser Bräu in der Neutorgasse, wo sich Wirt Robert Grossauer sogar beim frühmorgendlichen Spiel gegen Algerien über ein volles Haus freuen konnte. Im „Steingarten“ im Innenhof des Steinfeldhauses beim Jakominiplatz läuft das Spiel auf drei Großbildfernsehern. Es gibt Bier der eigenen Marke und Burger vom Nachbarn „Freigeist“.

Public Viewing im „Steingarten“ beim Jakominiplatz © KK

Auch „Viertel 4“, Dizzy‘s und Färberei und Kunsthauscafé werden zur Fanzone. Wie auch das Eleven und das Kaiserfeld in der Kaiserfeldgasse – letzteres serviert spanische Tapas und österreichische „Assietten“, ein altmodisches Wort für kleine Vorspeisen. Und wer im Österreich- oder Spanien-Trikot kommt, bekommt das erste Bier kostenlos.

Im Biergarten oder in der Sportsbar

Das „Martin Auer“-Café im Schillerhof am Schillerplatz hat sich ebenso zu einer sehr beliebten Public-Viewing-Location gemausert – auch frühmorgens, für die Koffeinzufuhr war ja gesorgt. Im Biergarten unter den alten Kastanienbäumen geht es auch am Donnerstag beim Spiel Spanien gegen Österreich heiß her, geöffnet ist den ganzen Tag über bis Spielende. Auch die Halbfinale und das Finale stehen auf dem Programm. Rund um die TU sind dazu die Bar 28 und das Jössas, in Herz-Jesu der Kirchenwirt Herz-Jesu mit von der spannenden Partie.

Der SK Sturm Graz lädt auch bei diesem Topspiel wieder zum Public Viewing – in der SportsBar „Das Eggenberg“ (zwischen Stadion Liebenau und Eishalle) werden „besondere Atmosphäre, große Emotionen, gemeinsame Fußballmomente und alles, was zu einem echten Fußballabend dazugehört“ versprochen. Außerdem gibt es All-You-Can-Eat-Pizza. Im Eisstadion Liebenau hat die sogenannte „Verteilerebene“ jetzt den Namen „SchauMaZam Live-Arena“ erhalten. Am Donnerstag kann man bei bester Stimmung, kalten Getränken und echtem Public-Viewing-Feeling schauen, der Eintritt ist frei.

Auch im San Pietro in St. Peter lässt man sich kulinarisch zum Spiel einiges einfallen. Paella wird wohl dabei sein, wie auch im Tennisbeisl „DobTen“, das das Spiel ebenfalls zeigt. „Österreich auf dem Platz und Amerika auf dem Teller“ ist das Motto im „Clocktower“ in der Kärntner Straße. Das Sägewerk West beim Center West wird ebenso zur Public-Viewing-Location wie das Gasthaus zur Traube in Wetzelsdorf.

Public Viewing in Graz-Umgebung

In Seiersberg wird bei Weber Grill erneut groß rund ums Match aufgetischt – Sangria, Tapas, Grill-Gerichte und österreichische Nachspeisen stehen hoffentlich neben einem Österreich-Sieg auf dem Menüplan. In Fernitz-Mellach kann man das Spiel im Café „Purkarthofer by Josef Winkler“ verfolgen, in Gratwein im „Porto“. Dort gibt‘s eine Großbildwand im Freien, vorher findet eine Panini-Tauschbörse statt.