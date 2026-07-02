Graz ist ziemlich gut versorgt, was Pizza angeht – in gleich mehreren Lokalen kommt der originale neapolitanische Klassiker fast so gut wie in Italien auf den Tisch. Und trotzdem setzt Hotelier Florian Weitzer im neuesten Lokal auf genau das: „Grazie Roma“ heißt die neue Pizzeria im Hotel Daniel, die römisches Lebensgefühl nach Graz bringen soll. Und eine Pizza-Alternative, die es eben noch nicht gegeben hat: Römische Pizza, mit ganz dünnem und knusprigem Teig, der mit dem Mattarello (Nudelwalker) vor dem Backen ausgerollt wird.

Um die Pizza dreht sich alles im Lokal – beim Eingang vernimmt man schon herrlichen Pizzaduft und kann dem Pizzaiolo beim Werken (und Walken) zuschauen. Das Lokal, für das der Frühstücksraum des Hotels eine zweite Funktion bekommen hat, ist nüchtern und einfach, aber nicht ungemütlich eingerichtet – mit einem neuen Terrazzoboden, einer Jukebox, einer Kaffeetheke und Bar und ein paar Pflanzen. Draußen sorgt eine Terrasse mit großer Markise und Schirmpinien für Italien-Feeling, den Verkehrslärm der Bahnhofskreuzung muss man halt mit etwas Fantasie in ein Meeresrauschen verwandeln.

Die Speisekarte ist ebenso schlicht gehalten und liegt praktischerweise als Set auf jedem Tisch bereit. 16 Pizze gibt es, preislich liegt man mit 9,50 bis 16,50 Euro recht günstig im Grazer Vergleich. Das Angebot runden vier Pasta-Variationen (13 bis 14 Euro), Antipasti und „Dolce e Gelato“ ab.

Die Antipasti wie Supplì Cacio e Pepe und „al Telefono“ (weil: Käse zieht sich wie eine Telefonschnur) um 3 Euro pro Stück sind eher als eigener Snack zum Spritz (ausgezeichneter Veneziano um 7,50 Euro) empfehlen, weil üppig vor einer Pizza. Schmecken tun sie allerdings fein und authentisch. Auch nicht gerade unüppig, aber sehr gut: Die Pizza „Stracciatella e alici“ mit Fior di Latte, Sardellen, Zitronenzeste, Stracciatella di Bufala und Basilikum (16,50 Euro). Der Teig ist tatsächlich ganz anders als bei einer Napolitana, hauchdünn und knusprig, eher wie bei einem Flammkuchen. Im Gegensatz zu vielen anderen Pizzerien hat man hier verstanden, dass man mit Sardellen äußerst sparsam umgehen sollte, die Zeste sorgt für eine feine Zitrusnote als Kontrast zum Käse und Fisch.

Sehr gelungen (und viel leichter) ist auch die Vegetariana mit frischem Gemüse (15,50 Euro), als würzige Variante gefällt die Amatriciana mit Tomaten, Zwiebeln und Guanciale (Speck) – die gibt es auch in Pastaform mit Bucatini-Nudeln (14 Euro).

Falls wider Erwarten noch etwas Größeres Süßes Platz hat: Maritozzi (5,80 Euro) sind traditionelle römische Krapfen, gefüllt mit Schlagobers, auch hier mit feiner Zitrusnote.

Fazit: Ottimo! Ci piacerebbe molto tornare.