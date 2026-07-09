Gemeinsam Fußball spielen, trainieren und dabei noch ganz viel Spaß haben: Die Auswahl an Fußball-Feriencamps in der Steiermark ist groß. Speziell für Mädchen hat dabei aber ein Angebot gefehlt – diese Lücke will nun das „Girls United“-Fußballcamp von 31. August bis 4. September schließen. „Wir wollen Mädchen die Möglichkeit geben, Fußball in einem positiven, motivierenden und sicheren Umfeld zu erleben“, sagt Stefan Höller, Projektinitiator und Jugendleiter des SV Hausmannstätten: „Unser Ziel ist es, mehr Mädchen für den Fußball zu begeistern und sie langfristig im Sport zu halten.“ Schließlich würden Studien zeigen, dass Mädchen schon im Volksschulalter aufgrund von Geschlechtsstereotypen Hemmungen haben, mit Sportarten wie Fußball anzufangen.

Hinter dem Projekt Girls United (GU2) stehen neben dem SV Hausmannstätten auch die LaHö Youngsters, der SV Feldkirchen und der SV SW Raaba-Grambach gemeinsam mit dem Verein „Soccer Dreams“ zur Förderung von Fußballtalenten.

Das Angebot richtet sich an alle Mädchen im Alter zwischen 6 und 16 Jahren – egal, ob Vereinsspielerin oder Anfängerin. Das Camp, das am Sportplatz Hausmannstätten stattfinden wird, bietet eine Ganztagesbetreuung inklusive Mittagessen, gesunder Jause und Trainingsausrüstung. Neben modernen Trainingsmethoden geht es vor allem darum, ein motivierendes Umfeld zu schaffen, in dem Mädchen Selbstvertrauen entwickeln und Freude am Sport erleben können. Auch der Besuch einer Profi-Fußballerin ist geplant, für ältere Teilnehmerinnen gibt es auch Einblicke in die Tätigkeiten einer Trainerin. Plätze sind noch frei, buchen kann man das Camp um 249 Euro unter Tel. 0676 7360396 oder soccer-dreams.at.

Noch mehr Fußballcamps in und um Graz

Buchen kann man hier außerdem ein Camp für Burschen und Mädchen gemischt – ein „echtes Trainingslager“ von 10. bis 14. August in Fernitz-Mellach (229 Euro). Weitere Fußballcamps bieten u. a. „Modern Coaching“ mit UEFA-Junioren-Lizenz-Trainer Leonhard Lang in der Gruabn von 13. bis 17. Juli und 24. bis 28. August (ab 199 Euro, moderncoaching-ev.at), „11TeamSports“ beim Grazer Sportklub, ebenfalls in der Gruabn von 22. bis 26. Juli (269 Euro, www.11teamsports.com) oder das „Spusu Starcamp“ in Übelbach von 27. bis 31. Juli (7 bis 14 Jahre, sportcamp.spusu.at, ab 199 Euro). Längst ausgebucht sind die Feriencamps der Arbeiterkammer und des SK Sturm Graz in Messendorf. Noch buchbar sind aber einige Restplätze bei einzelnen Terminen der GAK-Fußballschule in Weinzödl (249 Euro) – die Campsieger dürfen hier übrigens als Einlaufkinder bei einem GAK-Heimspiel dabei sein.

Im Augustinum bietet Hijump-Graz eine sportorientierte Ferienbetreuung in allen neun Ferienwochen im Augustinum an – die Angebote sind schon ab vier Jahren geeignet. Jede Woche beinhaltet ein spezielles Wochenthema („Piraten“, „Märchen“, „Abenteuer Wald“ …). Für Schulkinder bietet man ein Modulsystem mit unterschiedlichsten Workshops und Sportangeboten wie Klettern, Pickleball und Radfahren an (ab 170 Euro, www.hijump-graz.at).

Kreatives Ferienprogramm für Kinder am Universalmuseum Joanneum © UMJ / Nikolaus Lackner

Kreatives und Kulinarisches

Fußball ist aber längst nicht alles – das Angebot an Sommercamps ist kunterbunt und auch sehr kreativ. Vieles ist aber schon ausgebucht, wie die Ferienwochen an den Standorten des Universalmuseum Joanneum. Freie Plätze gibt es aber noch bei „Ferien, die schmecken“ von 17. bis 21. August im Freilichtmuseum Stübing – Kinder von 7 bis 12 Jahren ernten ihre Zutaten selbst und bereiten gemeinsam ein gutes Essen zu. Dazu erfahren sie, warum das früher keine Selbstverständlichkeit war. (280 Euro, museum-joanneum.at).

Die SommerKinderUni bietet ein buntes Programm von der Kräuterkunde über alles zur Schokolade bis hin zum Erfinden einer eigenen Sprache. Auch Robotik, Zeitungsmachen und Astronomie stehen auf dem Programm. Preislich liegen die Kurse bei ab 80 Euro, Anmeldung auf kinderunigraz.at/sommerkinderuni.

Die Kinder-Kunsthochschule bietet auch heuer wieder Workshops in den Sommerferien in Graz, Thal und Weiz an. Hier ist bereits vieles ausgebucht, für einige Kurse, etwa „Wesen aus einer anderen Welt“ aus Pappmaché oder ein Kinder-Bandcamp, gibt es aber noch Restplätze. Anmeldung, Infos und Preise unter www.kinder.kunsthochschule.at

Für kleine Akrobatinnen und Akrobaten

Cirkusschule für Kinder Graz © Cirkusschule

Schon ein Klassiker ist die Kindercircusschule, die ab 13. Juli wieder im BORG Monsberger mit Fächern von Sportakrobatik über Equilibristik bis Clownerie startet. Geeignet ist das Angebot ab sechs Jahren. Für viele „Unterrichtsgegenstände“ gibt es nur noch Wartelisten-Plätze, aber von Seiltanzen und Slackline bis Hip-Hop ist noch einiges frei (ab 485 Euro, Tel. 0699 128 043 26 oder kindercirkusschule.org).

Zauberhaft geht es auch in Don Bosco zu: Von 13. bis 17. Juli lädt der Club der Magier in Graz zum größten österreichischen Zaubertalente-Ferienprogramm. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche lernen von einem erfahrenen internationalen Preisträger und Grand-Prix-Sieger den Einstieg in die Zauberkunst – bis hin zu Großillusionen. Beim Abschlussfest dürfen die Eltern das Erlernte bestaunen, bei einem Wettbewerb gibt es Preise zu gewinnen (60 Euro, Anmeldungen unter Tel. 0664 15 22 854 oder clubdermagier@gmx.at).