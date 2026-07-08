Es wird eine der spürbareren Sommerbaustellen heuer auf den Grazer Straßen: Am Glacis (B 67a bzw. Grazer Ring Straße) wird ab Montag, dem 13. Juli, zwischen Geidorfplatz und Kreuzung Elisabethstraße in Fahrtrichtung Süden (also Richtung Jakominiplatz) eine Fahrbahnsanierung durchgeführt.

„Der Sanierungsabschnitt ist 650 Meter lang, die Gesamtkosten belaufen sich auf 800.000 Euro. Während der Arbeiten steht je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung”, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Gerade auf Straßen mit einem hohen Verkehrsaufkommen würde man notwendige Sanierungen, wenn möglich, in den Sommerferien durchführen, wenn der Verkehr geringer ist. Bis Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Laut dem Projektleiter, Georg Neuhold von der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau), wickelt man die Baustelle in zwei Bauphasen ab: „Die erste Bauphase wird in etwa fünf bis sechs Wochen dauern, die zweite zirka ein bis zwei Wochen. In der zweiten Bauphase sind aufgrund der beengten Platzverhältnisse teilweise nur Nachtarbeiten möglich. Wir sind natürlich bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.“

Saniert wird der stadtparkseitige Abschnitt zwischen Geidorfplatz und Kreuzung Elisabethstraße © Grafik Land Steiermark/A16

In der ersten Phase entfällt der Linksabbiegestreifen von der Glacisstraße in die Zinzendorfgasse. Die Haltestelle „Zinzendorfgasse“ Richtung Jakominiplatz kann von den Holding Graz Linien nicht bedient werden – sie bleibt bis zum 21. August aufgelassen, als Ersatzhaltestelle dient die Maiffredygasse. Während der gesamten Bauzeit müssen außerdem die Busspur bzw. die Parkmöglichkeiten auf der Busspur von der Rittergasse bis zum Geidorfplatz entfallen.

Die Fuß- und Radfahrverbindungen beim Geidorfplatz, der Zinzendorfgasse und der Elisabethstraße werden aufrechterhalten, je nach Notwendigkeit könnten kurze Umwege nötig werden. Der Linksabbiegestreifen von der Glacisstraße in die Elisabethstraße wird verkürzt, bleibt aber dauerhaft offen. Vor der Glacis-Apotheke soll man während der gesamten Bauzeit parken können.

Im Zuge der Baustelle wird übrigens nicht nur die Fahrbahn erneuert, über den gesamten Abschnitt wird auch die Entwässerung angepasst und saniert. Die Bushaltestelle „Zinzendorfgasse“ wird zugleich auf den aktuellen Stand der Technik mit Betondecke auf der Fahrbahn und barrierefreien Kasseler Bordsteinen am Gehsteig gebracht. Die Holding Graz nutzt die Synergien außerdem, um im Bereich der Kreuzung Geidorfplatz punktuelle Grabungen für die unterirdische Sanierung von Kanälen durchzuführen.