Da capo für eine bekannte und bewährte Aufführung: Um die Infrastruktur in Schuss zu halten und dem Bedarf einer wachsenden Landeshauptstadt gerecht zu werden, werden im Sommer – wenn Grazerinnen und Grazer ohnehin auf Urlaub sind – Baustellen im Stadtgebiet eingerichtet. Mit der Folge, dass allen Daheimgebliebenen da und dort ziemlich viel Geduld abverlangt wird. Im Sommer 2026 vor allem an diesen drei neuralgischen Standorten:

Ulrich-Lichtenstein-Gasse

Die Eisenbahnkreuzung vor dem Liebenauer Stadion muss wegen Gleisbauarbeiten gesperrt werden – in der Zeit von 8. bis 11. August. Eine „großräumige Umleitungsstrecke“ wird eingerichtet.

Liebenauer Hauptstraße

Im Bereich Karl-Huber-Gasse kommt es wegen Gleisbauarbeiten ebenfalls zu einer Totalsperre der Eisenbahnkreuzung, zudem wird die Fahrbahn saniert. Also richtet man von 15. bis voraussichtlich 21. August eine Umleitung für Autolenkerinnen und Autolenker ein.

Auch am Glacis bis zum Geidorfplatz wird in die Hände gespuckt © Saria

Geidorfplatz/Glacis

Ein genauer Termin steht noch nicht fest, jedenfalls aber „in den Sommerferien“ wird die Glacisstraße zwischen Geidorfplatz und Elisabethstraße saniert. Zudem bringt man die Leitungen auf Vordermann und erneuert die Bushaltestelle. Die Folge: In jede Fahrtrichtung wird jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.