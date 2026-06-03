Selbstverständlich ist die Situation für alle Beteiligten nicht einfach – erst recht nicht für die Bauarbeiter vor Ort, die bloß ihren Job erledigen, indem sie die defekte Fernwärmeleitung wieder auf Vordermann bringen. Und dennoch bildet sich seit Tagen auf Höhe des LKH von der Ries und der Ragnitz kommend nicht nur eine Blechlawine, auch der Frust einiger Autolenker und Regionalbus-Passagiere staut sich auf. Auch an diesem Mittwochmorgen: Entgegen des Vorhabens, am Riesplatz erst ab 9 Uhr morgens – also nach dem Berufsverkehr – die Fahrspur direkt vor der Baustelle zu sperren, ist das schon in aller Früh der Fall. Obwohl wegen des Regens nicht gearbeitet wird. Die Folge: Es staut sich die Riesstraße hinauf.

Eine weitere Folge: Josef Schuster (ÖVP), Bezirksvorsteher in Ries, klingelt empört bei der Kleinen Zeitung durch. „Selbst aus Gleisdorf rufen mich Leute an und beschweren sich“, erklärt Schuster. „Und es trifft ja nicht nur Autolenker und Busfahrgäste. Reihenweise kommen Leute zu spät zu Terminen ins Krankenhaus.“

Das Bauloch gilt der defekten Fernwärmeleitung © Saria

„Ein neuerlicher Verkehrskollaps“

Auch Jürgen Angerer, Obmann der FPÖ in Ries, ärgert sich über die Abwicklung dieser Baustelle. Trotz der Ankündigungen sei es zuletzt wiederholt vorgekommen, dass weit vor 9 Uhr beim Riesplatz gearbeitet wurde. Die Folge war laut Angerer „ein neuerlicher Verkehrskollaps, der den gesamten Pendlerverkehr im Grazer Osten betraf, etwa die Ragnitzstraße, die Riesstraße sowie die Stiftingtalstraße“.

Fahrspur bleibt dauerhaft gesperrt

All das ist Joachim Hirtenfellner bewusst. Doch so schwierig die Lage auch ist, der Sprecher der Energie Graz bittet um Verständnis und erklärt die Hintergründe: Zum einen sei der Schaden bei der Fernwärmeleitung direkt auf dem Riesplatz doch größer als gedacht. Zum anderen habe man leider davon abrücken müssen, das Bauloch zwischendurch abzudecken und erst ab 9 Uhr eine Fahrspur zu sperren. „Dadurch ist die Baugrube ausgeschwemmt worden. Jetzt muss leider die Baustelle immer eingerichtet bleiben und daher eine Fahrspur gesperrt werden.“ Bis wann? Hirtenfellner bittet um Geduld: „Im Idealfall erfolgt am 17. Juni die Freigabe.“