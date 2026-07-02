In der Schule würden fast alle großspurig davon reden, dass das Spiel 6:0 für Österreich ausgehen wird, erzählt Pablo (fast 11). Er selbst ist da ein bisschen realistischer: „Ich würde auf 2:1 für Spanien tippen.“ Pablo ist in Österreich geboren, aber als Sohn der Madrilenin Elena de Miguel García ein Spanier. Daher hält er „schon eher“ für Spanien mit, wenn es im Sechzehntelfinale am Donnerstagabend für beide Nationen um alles geht: Fußballgigant Spanien ist amtierender Europameister und mit vier EM-Siegen auch Rekordhalter, 2010 holte man den WM-Titel, 2023 die Nations League. Und Österreich? Ist seit 28 Jahren überhaupt erstmals wieder dabei. Auch jetzt hat Spanien die Gruppenphase ungeschlagen überstanden, während Österreich strauchelte.

„Wir werden das Spiel gemeinsam mit Freunden im Hof anschauen“, erzählt seine Mama: „Alle anderen sind aus Österreich.“ Auch sie tippt auf 2:1 für Spanien – „aber wenn Österreich gewinnt, wäre das auch schön“. Mit einem Österreich-Sieg könnte auch Guillermo (14), der ältere der beiden Söhne, der in Deutschland auf die Welt gekommen ist, ganz gut leben.

766 Spanier leben in Graz

766 Spanierinnen und Spanier sind (Stand Jänner 2026) in Graz mit Hauptwohnsitz gemeldet. Einer der wichtigsten Treff- und Vernetzungspunkte ist der Arbeitsplatz von de Miguel, das Iberoamerika-Institut Steiermark. Auch Rebeca Busto Acedo aus León und Alberto Rodríguez Herreros aus Santander unterrichten hier. Alle drei halten beim morgigen Spiel vieles für möglich. Schließlich sei Spanien gerade nicht in der allerbesten Form, gegen Kap Verde hatte es nur zu einem 0:0 gereicht.

Rodríguez wird das Spiel in seiner Heimat mit seinem Vater verfolgen – und dabei schon der Mannschaft seines Geburtslands die Daumen drücken, das aber doch mit leicht gemischten Gefühlen. „Ich würde mich auch über einen österreichischen Sieg freuen, schließlich bin ich schon seit 18 Jahren hier. Es fehlt nicht mehr viel und dann ist das die Hälfte meines Lebens.“ Nur eine Hoffnung hat er: „Dass das Spiel nicht unfair abläuft – oder dass Österreich sehr hoch gewinnt.“ Nachsatz, mit Grinsen: „Denn dann muss ich mir das andauernd anhören – und ich möchte hier noch länger leben und unterrichten.“