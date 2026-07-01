Fallen die Worte „Österreich“ und „Spanien“ in einem Satz, kommt Fußball-Fans unweigerlich das 0:9 in Valencia im Jahr 1999 in den Sinn. Hand in Hand mit der historischen Niederlage geht Toni Pfeffers Halbzeitanalyse: „Hoch werd ma‘s net mehr g‘winnen“, sagte der Abwehrspieler nach dem 0:5-Pausenrückstand. Das bislang letzte Duell mit den Iberern wurde ebenfalls deutlich, wenngleich nicht ganz so drastisch, verloren. Im November 2009 empfing das ÖFB-Team den amtierenden Europameister, der wenig später auch Weltmeister werden sollte, in Wien zu einem Freundschaftsspiel. 1:5 endete das Spiel, für den Führungstreffer der Österreicher sorgte Jakob Jantscher.

„Das war natürlich ein ganz besonderes Tor für mich“, sagt der Steirer. „Es war ja auch mein einziges für das Nationalteam. Es war schon cool, gegen Iker Casillas zu treffen“, sagt der 37-Jährige. „Das Stadion war voll und dann gegen diese spanische Mannschaft den Führungstreffer zu erzielen, war schön. Auch, wenn wir danach auf die Mütze bekommen haben.“ In Spaniens Starformation standen damals unter anderem Iker Casillas, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Xavi, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, David Silva und David Villa. Andere Stars wie Xabi Alonso, Gerard Pique oder Carles Puyol saßen im Wiener Ernst-Happel-Stadion nur auf der Bank.

Vor dem Duell der Österreicher mit Spanien am Donnerstag (21 Uhr MESZ) im WM-Sechzehntelfinale sind die Namen der spanischen Akteure andere, die Qualität aber ähnlich hoch. „Über die Favoritenrolle in dieser Partie müssen wir nicht diskutieren“, sagt Jantscher. Zwar meint auch der Ex-Sturm-Spieler, dass Spanien bisher noch nicht so überzeugend war. „Wir sind aber auch noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir sein wollen und sein können.“ Sowohl die Leistungen gegen Jordanien als auch gegen Argentinien und Algerien „waren nicht das wahre Österreich“. Will das Team von Teamchef Ralf Rangnick überraschen und die Fußball-Großmacht Spanien besiegen, „brauchst du das Maximum und noch mehr“, sagt Jantscher, der selbst bei der EM-Endrunde 2016 mit von der Partie war. Im Laufe der aktuellen WM-Endrunde haben ein paar Außenseiter bereits aufgezeigt. Nicht zuletzt Paraguay gegen Deutschland. „Aber die sogenannten Kleinen haben bei den Überraschungen auch ihr Topniveau gezeigt. Das werden wir auch brauchen.“

Denn: Wenig überraschend sieht auch der Steirer die Spanier als heißen Titelanwärter. „Ich denke, Frankreich ist bei solchen Turnieren immer der Topfavorit. Dahinter sind es die üblichen Verdächtigen wie Spanien, England und Argentinien.“ Spiele gegen Topnationen sind natürlich auch immer eine Chance, den eigenen Idolen näherzukommen und ein Souvenir in Form eines Trikots einzustreifen. Gegen Argentinien sicherte sich Alexander Prass das Dress von Lionel Messi, bei Spanien wird wohl Lamine Yamals Trikot das Objekt der Begierde der Österreicher sein. Jantscher sicherte sich vor 17 Jahren übrigens das Trikot von Barcelona-Legende Xavi. „Ob er mein Trikot auch noch irgendwo daheim hat, weiß ich nicht. Aber das ist mir auch nicht wichtig, ich hab seines auf jeden Fall noch“, sagt er und lacht.

Abgesehen von dem 1:5 und dem 0:9 hat Österreich im Verlauf der Geschichte noch 14 weitere Male gegen Spanien gespielt. Die Bilanz ist aus rot-weiß-roter Sicht überschaubar erfolgreich. Vier Siegen stehen neun Niederlagen und drei Remis gegenüber. Der letzte volle Erfolg datiert vom 28. März 1990. Ein Remis, und das würde ja zumindest für eine Verlängerung und ein etwaiges Elfmeterschießen genügen, holten die Österreicher zuletzt am 11. Oktober 2000.