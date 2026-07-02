Österreich steht in seinem ersten K.-o.-Phase-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 44 Jahren vor einer Herkulesaufgabe. Spanien ist amtierender Europameister und einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel. Die Sensation kann nur gelingen, wenn das ÖFB-Team sein „wahres Gesicht“ zeigt. Das habe man laut Außenverteidiger Philipp Mwene bislang im Turnier noch nicht gesehen. Hohes Pressing sei der Schlüssel, um die spielstarken Spanier rund um Superstar Lamine Yamal nie in einen Fluss kommen zu lassen.

Die Meinung, dass es einer Leistungssteigerung bedarf, um gegen die Furia Roja zu bestehen, teilen auch einige der Kleine-Zeitung-Foristen. „Geom38“ blickt zwei Jahre zurück: „Wenn unsere Mannschaft eine Leistung wie bei der letzten EM-Vorrunde bringen würde, könnte man Spanien zumindest ernsthaft fordern. So wie sich vor allem unsere Defensive aktuell präsentiert, wird‘s wohl eine klare Sache werden.“

Auch „SoundofThunder" bereitet die Abwehr Sorgen: „Wenn man schon von den algerischen Spielern drei Tore geschossen bekommt, wie viele kriegen wir von den Spaniern eingeschenkt? 9 Tore? Zu Null können wir offensichtlich nicht spielen.“ Für „georgXV“ wäre „alles andere als ein Sieg Spaniens eine Riesensensation“.

Alaba auf die Bank?

Aber wie kann die Sensation in Los Angeles gelingen? Für ein paar unserer Foristen nur, wenn Rangnick etwas am Personal verändert. „Wenn wir uns einmal von der Dankbarkeitsaufstellung lösen und den anderen Spielern eine Chance in der Grundaufstellung geben, würde es die Chancen erhöhen. Ein Alaba derzeit ist locker von Danso zu ersetzen, genau wie ein verletzter Posch, wenn ich auf dieser Position einen Weltklassespieler wie Laimer habe“, schlägt „wolff02“ vor. Außerdem würde er Wanner statt Schlager bringen, Chukwuemeka oder Wimmer statt Schmid und „warum wird nicht einmal versucht, mit Kalajdzic und Arnie oder Gregerl, also mit zwei Stürmern zu spielen. Derzeit muss unser Stürmer immer als Einzelkämpfer gegen zwei Weltklasseverteidiger spielen.“

Auch User „Bodensee“ würde ordentlich umrühren: „Aus meiner Sicht gehören z. B. Alaba, Schlager, Posch und Mwene auf die Ersatzbank, denn diese Spieler sind aktuell leider nicht in Form. Chukwuemeka, Wanner, Wimmer und Prass hingegen sollten gegen Spanien von Anfang an spielen, denn die haben das Tempo und die Kraft für ein ‚Angriffspressing‘ über 90 Minuten + Nachspielzeit.“ „Markus5“ geht ebenfalls auf die Fitness-Thematik ein: „Gegen Spanien muss Rangnick umdenken und Spieler aufstellen, die körperlich noch in der Lage sind, 120 Prozent zu geben!“

„Österreich wird gewinnen“

Und natürlich gibt es die Optimisten. Zum einen glauben mehr als die Hälfte der Teilnehmer in unserer Umfrage (Stand Donnerstag 10.30 Uhr), dass Österreich „ganz bestimmt“ (8 Prozent) oder zumindest „wenn der Einsatz passt und Glück dazukommt“ (45 Prozent) weiterkommt. Und auch im Forum beziehungsweise auf Facebook gibt es zuversichtliche Stimmen. „Nachdem Mehrfach-Weltmeister Deutschland und auch die Niederlande von schon im Sechzehntelfinale geschlagen wurden, bestehen durchaus Chancen, dass auch die Österreicher Spanien aus dem Turnier schmeißen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf – ich glaube an die Burschen“, schreibt „ladygaga“.

Ähnlich sieht das auch Sibylle Zika auf Facebook: „Auch wenn es niemand glaubt, Spanien ist dieses Mal nicht extrem stark. Ja, ich weiß, es ist Spanien, aber vielleicht haben wir die beste Leistung der WM für Spanien aufgehoben. Ich denke nur an Holland. Ralf soll da jetzt noch ordentlich Dampf machen und Mut zusprechen. Ich sehe uns nicht ganz chancenlos, aber da muss viel zusammenpassen und Glück dazukommen.“

„Peterl123“ tippt ebenfalls auf das ÖFB-Team: „Österreich wird gewinnen.“ „CBP9“ reagierte auf die Meldung, dass Mwene gegen Spanien aufgrund einer Muskelverletzung ausfallen wird, mit Humor: „Dann wird er frisch zum Spiel gegen Portugal antreten.“

Und für „JohannAmbros“ hat „die gesamte Mannschaft und der Trainerstab die ersehnte internationale Meisterprüfung. Ich wünsche ein gutes Spiel und viel Erfolg“.

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