Eine Anmerkung war Ralf Rangnick vor allem in Richtung der spanischen Medien ein Anliegen. „David Alaba wird der einzige Spieler von Real Madrid sein, der in einem der beiden Kader steht“, erwähnt der Teamchef und findet, dass dies so wäre, als wenn sein Heimatland Deutschland ohne Akteur des FC Bayern antreten würde.

An Unterschiedsspielern mangelt es Spanien bekanntlich trotzdem nicht, wenn der regierende Europameister im Sechzehntelfinale Österreich empfängt. „Spanien ist eine der spielstärksten Mannschaften, die es zurzeit gibt“, lobt Rangnick, verweist aber gleichzeitig auf den Umstand, dass die Iberer im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Gegentreffer kassiert haben.

Das rot-weiß-rote Ziel ist es, dem Trend der bisherigen K.o.-Runde folgend für eine spannende Angelegenheit zu sorgen: „Für uns ist es ein besonderes Spiel. Spanien ist außerdem unser erster Gegner aus Europa. Bisher haben die Playoffs gezeigt, dass bis auf Frankreich gegen Schweden alle Spiele extrem eng waren. Wir wollen dafür sorgen, dass es eines der ganz engen Spiele wird.“

Eine dieser engen Partien betraf eben Deutschland, mit einem bitteren Ende für die DFB-Elf. Bei einem Weiterkommen könnte der 68-Jährige einer der wenigen im Turnier verbliebenen Deutschen sein. „Mich interessiert nicht, ob ich als Deutscher weiterkomme, sondern dass die Mannschaft weiterkommt. Das traue ich meiner Mannschaft auch zu, sie hat das Potenzial, das zu schaffen. Davon bin ich fest überzeugt.“

In den letzten Tagen war viel davon die Rede, dass Österreich für eine Sensation wieder sein wahres Gesicht zeigen müsse. „Dass wir eine Leistungssteigerung brauchen, sehe ich zu 100 Prozent genauso“, findet Rangnick, der die geäußerte Kritik, dass seine Mannschaft die gewohnte Identität bislang nicht auf den Platz gebracht habe, jedoch differenzierter sieht. In manchen Phasen habe man sehr wohl das gewohnte Spiel gezeigt, sonst wäre man nicht Gruppenzweiter geworden und hätte keine sechs Tore geschossen – übrigens eines mehr als Spanien im bisherigen Turnierverlauf.

Rangnick muss auf Linksverteidiger Phillipp Mwene verzichten, der wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt. „Er hat in zwei von drei Spielen gespielt und wäre natürlich ein Kandidat gewesen. Mir tut es sehr leid für ihn. Aber wir haben hoffentlich genug Alternativen“, so der Teamchef, der im Training immer wieder Elfmeter im Hinblick auf ein mögliches Penaltyschießen eingestreut hat: „Aber das lässt sich nur schwer simulieren.“

Die Debatte, ob die ÖFB-Elf fit genug sei, hat Rangnick registriert, sieht dieses Thema jedoch nur bedingt in seinem Einflussbereich. „Wir sind am Ende einer langen Saison und haben die Spieler nur fünf Mal im Jahr. Für den Fitnesszustand sind in erster Linie die Spieler selbst und ihre Vereine zuständig.“ Zudem dürfe man nicht vergessen, dass die einzelnen Akteure aus unterschiedlichen Situationen kommen.

Das gilt auch für Alaba, der bei Real verhältnismäßig weniger Einsatzzeit bekommen hat, als seine Nationalteam-Kollegen bei ihren Vereinen. Ob seiner fünf Jahre in Spanien ist die Begegnung für den ÖFB-Kapitän tendenziell noch einmal spezieller, als sie ohnehin schon wäre: „Das ist ein K.o.-Spiel bei einer WM. Das ist nicht nur für mich ein bedeutendes Spiel, sondern für uns alle.“

Man würde auf einen der Turnierfavoriten treffen: „Wir wissen, dass Spanien eine Mannschaft mit enormer Qualität ist, Qualitätsspieler in ihren Reihen hat, die Spiele entscheiden können. Wir wollen unser Gesicht zeigen und unsere Stärken auf den Platz bringen. Dann können wir auch solche Mannschaften ärgern.“

Wie seine Zukunft nach dem feststehenden Abschied von Real aussieht, wisse er selbst noch nicht. „Ich hatte schöne und besondere Jahre bei Real Madrid, habe es sehr genossen. Mit meiner Verletzung hatte ich aber auch schwierige Zeiten.“ Alles in allem habe er sich als Spieler und Person weiterentwickelt und blicke daher positiv auf die Zeit zurück. Immerhin ist er auch der einzige Akteur, der Real in diesem Match vertritt.