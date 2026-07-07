„Die Investitionen internationaler Marken zeigen, dass die ShoppingCity Seiersberg heute weit mehr als ein Einkaufszentrum ist. Wir sind eine Plattform für die Zukunft des Handels“, sagt Geschäftsführer Anton Cech. Internationale Unternehmen würden im Einkaufszentrum die idealen Voraussetzungen vorfinden, um Flagship-Formate umzusetzen oder sich erstmalig anzusiedeln.

Anlassfall sind eine Shopflächen-Erweiterung und ein Pop-up-Store, die beide im Herbst eröffnet werden: „TK Maxx“, einer der größten Off-Price-Händler (in etwa: Restpostenhändler), erweitert seine Mietfläche auf 3.800 Quadratmeter. Ende Oktober soll damit das künftig größte Geschäft des Unternehmens in Österreich eröffnen.

Centermanagerin Heidelinde Zinser und Geschäftsführer Anton Cech freuen sich auf die TK-Maxx-Erweiterung ab Herbst 2026 © ShoppingCity Seiersberg

Schon einen Monat davor, also im September, eröffnet außerdem Thomas Sabo im Erdgeschoß neben H&M einen Pop-up-Store. Es ist der einzige der international renommierten Schmuck- und Lifestyle-Marke in der Steiermark.

Aber auch die ShoppingCity Seiersberg selbst investiert in ihren Standort: 1,8 Millionen Euro werden eingesetzt, um die Servicebereiche umfassend zu modernisieren. Bis Ende des Jahres erneuert man sämtliche Kunden-WC-Anlagen vollständig und bringt sie auf einen modernen Qualitätsstandard. Die Kapazität der Sanitärbereiche wird nahezu verdoppelt, um dem hohen Besucheraufkommen gerecht zu werden. Ab Herbst ergänzen darüber hinaus moderne Beauty-Stationen und Schminktische das Serviceangebot.