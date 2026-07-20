Die Nachricht kam am Sonntag unerwartet auf Facebook: „Es fällt uns unglaublich schwer, diese Zeilen zu schreiben, aber manchmal muss man Entscheidungen treffen, die das Herz nicht möchte.“ „The 1st Restaurant“ in St. Veit wird Ende August schließen – außer, wenn ein Nachfolger gefunden wird.

Sowohl als wunderschön als auch sehr herausfordernd werden die vergangenen Jahre beschrieben. „Die Anforderungen in der Gastronomie werden immer größer und die körperliche Belastung hat ihre Spuren hinterlassen. Irgendwann kommt der Moment, an dem man auf seine Gesundheit hören muss – und genau dieser Moment ist für uns jetzt gekommen“, heißt es auf Facebook.

Nachfolger könnte Restaurant retten

Bis 31. August hat „The 1st“ noch geöffnet, ehe die Pforten geschlossen werden. Sämtliche Gutscheine müssen bis zu diesem Datum eingelöst werden. Die Entscheidung über die Schließung fiel in Graz und zwar bei der Betreibergesellschaft Salox GmbH. Das Einzige, was das Restaurant noch retten kann, ist ein neuer Betreiber. Dieser könnte den Betrieb eins zu eins übernehmen. „Vielleicht findet sich jemand, der dieses Herzensprojekt mit genauso viel Leidenschaft weiterführen möchte. Ein motivierter Nachfolger ist herzlich willkommen.“ Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0660 83 31 348 melden.

Sollte kein Nachfolger gefunden werden, so markiert der 31. August das Ende vom „The 1st“. Was mit dem Gebäude passieren wird, in dem das Restaurant eingemietet ist, liegt dann in der Hand des Eigentümers.