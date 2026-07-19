Robert Kienberger kam zur Bergrettung quasi wie die Jungfrau zum Kind. „Mein Freund Peter Kopp und ich waren viel in den Bergen unterwegs. Ein Bekannter hat uns dann zufällig gefragt, ob wir nicht bei der Bergrettung einsteigen wollen und so nahm das Ganze seinen Lauf. Wir absolvierten die Ausbildungen und Prüfungen und 33 Jahre später sind wir noch immer Mitglieder der Organisation“, erinnert sich Kienberger, der in Gulitzen bei Micheldorf wohnt.

Bis vor zwei Jahren war der 68-Jährige auch Ausbildungsleiter-Stellvertreter der Bergrettung Althofen/Hemmaland. „Man ist mitverantwortlich für die Übungen, die jeden Monat stattfinden. Man organisiert, wo und wie sie stattfinden und was geübt wird.“ Neben den Übungen achten die Mitglieder der Bergrettung auch darauf, dass sie fit bleiben. „Ich war schon immer ein begeisterter Läufer. Ich habe bei Marathons und Triathlons mitgemacht und war jedes Wochenende sportlich unterwegs. Zugegeben, die Leidenschaft zum Sport war im Nachhinein betrachtet wirklich ziemlich verrückt“, sagt Kienberger mit einem Lächeln. Dem Bergsteigen ist der dreifache Vater weiterhin treu geblieben und auch andere Berge in Europa wurden von ihm erklommen, wie etwa das Matterhorn oder der Mont Blanc. „Ich war auch schon 60-mal am Großglockner.“

Kienberger war schon immer sportbegeistert © KK/Privat

In 33 Jahren erlebt man viele fordernde Einsätze. „Natürlich muss man Einsätze, bei denen leider Tote geborgen werden, verarbeiten, das ist nicht immer leicht. Aber man darf Bergungen nicht allzu nah an sich ranlassen. Ebenso ist man Tag und Nacht einsatzbereit. Einmal mussten wir in einer dunklen Winternacht eine Familie retten, die am Klippitztörl beim Skifahren von der Piste abkam. Sie waren schon beinahe in Hüttenberg, als wir sie gefunden haben.“

Die Motivation fürs Ehrenamt ist beim fünffachen Opa nach all den Jahren so groß wie am ersten Tag. „Man kann gar nicht beziffern, wie viele Stunden man ehrenamtlich in die Bergrettung steckt. Damals bin ich Mitglied geworden und das Dabeibleiben sowie das Absolvieren von Einsätzen gehören für mich mittlerweile zum Alltag dazu.“ Zehn Gemeinden umfasst das Einsatzgebiet der Bergrettung Althofen/Hemmaland – insgesamt sind das 986,95 Quadratkilometer.

Ein Einsatz, den Kienberger wohl nie vergessen wird: „Einmal musste ich eine Frau retten, die mit ihrem Segelflieger gegen einen Baum gekracht ist und in der Krone verheddert war. Man trainiert zwar auch Baumbergungen, jedoch hat man diese nicht jeden Tag“, erinnert sich der pensionierte Schlosser.

Und auch Freundschaften fürs Leben hat Kienberger bei der Bergrettung geschlossen. „Wir waren eine Gruppe aus vier Personen, haben uns ‚Di, I, Peter und I‘ genannt. Das stand für Diplomingenieur, Ingenieur, Peter und mich. Heute gehören wir vier zur ‚alten Truppe‘“, erklärt Kienberger mit einem Lächeln.