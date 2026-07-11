Im Mai hat Michaela Truppe-Pirker die Teamleitung vom Hospizteam der Diakonie de La Tour in Feldkirchen übernommen. Sie begegnet Menschen in einer der schwersten Phasen ihres Lebens – mit Offenheit, Wärme und Respekt. Die Hospizbewegung ist nämlich für Menschen da, wenn Worte schwer fallen und Wege einsam werden. Ausgebildete Ehrenamtliche begleiten Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörige in den letzten Phasen des Lebens und schaffen würdevolle Momente. „Durch die Teamleitung habe ich aber auch einen höheren bürokratischen Aufwand und ich stehe zu 100 Prozent im Berufsleben, daher kann ich nicht mehr so viele Begleitungen machen.“

Sich für das Hospizteam zu engagieren, hat die Glanhofnerin eigentlich nicht direkt geplant. „Eine Freundin von mir hat 2016 das Team aufgebaut und geleitet. Ich habe damals die Ausbildung zur Pflegeassistenz gemacht und dachte mir, vielleicht engagiere ich mich einmal später im Leben. Doch sie sagte damals: ‚Du kommst in mein Team.‘ Und so hat das alles eigentlich angefangen“, erinnert sich Truppe-Pirker.

Was die 48-Jährige definitiv gelernt hat: „Menschen brauchen Menschen. Viele neigen dazu, sich in schwierigen Situationen komplett zurückzuziehen und sich zu isolieren. Das ist nicht notwendig. Ebenso lerne ich mich selbst durch die Hospizarbeit besser kennen.“ Truppe-Pirker ist Fachsozialbetreuerin in der Behindertenarbeit. „Ich habe sechs Jahre mit Menschen mit Körperbehinderung gearbeitet. Seitdem ist mir viel mehr bewusst, was es heißt, selbstbestimmt leben zu können.“

Das Team der Hospizbegleitung in Feldkirchen umfasst sieben Personen. „Wir haben auch drei Praktikantinnen“, fügt Truppe-Pirker an. Wie viele Personen man begleitet, ist immer unterschiedlich: „Man kann nicht beziffern, wie viele Stunden oder Begleitungen ein Mitglied von uns pro Jahr macht. Das hängt natürlich vom Privatleben und auch den Lebensumständen ab.“ Das Feldkirchner Team trifft sich einmal im Monat zum Austausch. „Das dient auch zum Aufarbeiten. Ab und zu ist eine Begleitung schwieriger, ab und zu geht es leichter“, erklärt die 48-Jährige.

Natürlich kann der Einsatz beim Hospizteam auch fordernd sein. „Aber ich darf viele Menschen kennenlernen, die mir viele Weisheiten mitgeben und so darf ich auch viel über mich selbst erfahren. Daher bin ich auch dankbar, dass ich mir die Zeit nehmen kann, um für andere da sein zu dürfen“, betont die dreifache Mutter.

Ausgleich findet Truppe-Pirker vor allem in der Natur. „Ich gehe gern in den Wald, arbeite in meinem Garten, gehe Radfahren, Bogenschießen, lese sehr gerne oder verreise.“