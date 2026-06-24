Wenn man am Krankenhaus in St. Veit regelmäßig vorbeigeht oder -fährt, fällt eines auf: Gefühlt wird auf der begrenzten Fläche in der Spitalgasse 26 immer um- und ausgebaut. Derzeit beträgt die Bruttogeschossfläche rund 16.000 Quadratmeter. Ein Zeichen dafür, dass das Spital gefragt ist, als Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe brauchen. Mit dem jüngsten Ausbau – bis Ende Juni werden vom Betreiber, den Barmherzigen Brüdern, und dem Kärntner Gesundheitsfonds rund 24 Millionen Euro investiert – macht sich das Krankenhaus selbst ein ordentliches Geburtstagsgeschenk.

Denn heuer feiert das Spital seinen 150. Geburtstag. Eineinhalb Jahrhunderte, in denen sich sehr vieles verändert hat, die Grundidee aber nicht: „150 Jahre Krankenhaus St. Veit bedeuten 150 Jahre gelebte Hospitalität. Unser Auftrag ist heute derselbe, wie damals: Den Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen und ihm mit Respekt und Zuwendung zu begegnen“, sagt Pater Prior Paulus Kohler vom Orden der Barmherzigen Brüder.

Johannes von Gott

Sie haben im Jahr 1876 das Experiment gewagt, in St. Veit ein Krankenhaus zu errichten. Ein Neuanfang im Wortsinn: Grundstück suchen, finden, sichern, ebenso wie die Finanzierung und nicht die kleinste Herausforderung: Das Vertrauen der Menschen – Mitarbeiter und Patienten – vor Ort zu gewinnen. Über allem Tun stand die Idee des Johannes von Gott (1495 bis 1550). Der spanische Buchhändler und später heiliggesprochene Stifter des Ordens der Barmherzigen Brüder fand, man dürfe nicht nur behandeln, sondern müsse immer auch den Menschen sehen.

Kronprinz-Rudolf-Hospital

Am 9. Dezember 1877 wurde der erste Patient im Kronprinz-Rudolf-Hospital, wie es damals hieß, gesehen und aufgenommen. In den folgenden Jahren wurden fast 25.000 Patienten behandelt, davon rund 22.700 unentgeltlich. Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts war das keine Selbstverständlichkeit. Bereits 1905 gab es 76 Betten in dem Krankenhaus, das 1914 seinen nächsten Meilenstein erreicht hat: Das Spital wurde elektrifiziert.

Im Ersten Weltkrieg diente die Anlage als Reservespital, sämtliche Abläufe mussten geändert und angepasst werden, Improvisieren war angesagt. Doch die Barmherzigen Brüder, Ärzte und Pflegepersonal lösten auch diese Probleme. 1926 wurde, mit Unterstützung der Franziskus-Schwestern im Pflegebereich, eine eigene Frauenabteilung eröffnet. Bahnbrechend, wie eine Innovation 78 Jahre später: 2004 wurde Kärntens erstes Baby-Nest eingerichtet, das Frauen in Not eine anonyme Geburt ermöglicht und seitdem einige Leben gerettet hat.

Enteignet und wieder aufgebaut

Die Nationalsozialisten stellten das Spital dann vor seine bis dahin größte Herausforderung: 1939 wurde das Krankenhaus enteignet, die Barmherzigen Brüder mussten wegziehen. Doch sie kamen zurück und organisierten ab 1945 unter schwierigsten Bedingungen den Wiederaufbau. Danach ging es bergauf: Schon 1956 hatte das Krankenhaus wieder 170 Betten, nach einer umfassenden Modernisierung zwischen 1973 und 1980 waren es 251 Betten. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten „wuchs“ das Krankenhaus kontinuierlich, bis heute. Ambulanzen wurden erweitert, die „Zubau-Ost“ errichtet, die Intensivstation neu strukturiert.

Im Jahr 2004 erfolgte nach der Einrichtung des Babynestes ein zweiter Meilenstein: Die erste Palliativstation in Kärnten wurde eröffnet. „Sie steht beispielhaft für den Anspruch des Hauses, Menschen nicht nur zu heilen, sondern sie auch in schwierigen Lebensphasen zu begleiten“, sagt Pater Prior Kohler.

„Mitarbeiter tragen das Krankenhaus“

Aber in der Spitalgasse 26 blickt man nicht nur zurück, man blickt vor allem nach vorne. Und so wächst das Krankenhaus ständig, mit neuen Bereichen, wie Endoskopie, OP-Zentrum, Intensivstation oder der Ambulanzbereich für Gynäkologie und Geburtshilfe. „In den vergangenen 30 Jahren haben wir dieses Haus Schritt für Schritt weiterentwickelt – baulich, medizinisch und organisatorisch“, sagt Gesamtleiter Michael Steiner. „Entscheidend war dabei immer das Engagement unserer Mitarbeitenden. Sie sind es, die Qualität möglich machen und das Krankenhaus tagtäglich tragen.“

Eine Qualität, die das Spital und einzelne Abteilungen längst über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus bekannt und gefragt gemacht hat. Eine Qualität, die Patienten aus Nah und Fern schätzen. Eine Qualität, über der auch nach 150 Jahren der Leitspruch steht: Gutes tun und es gut tun.

Interview: „Das ist eine starke Sache.“