Johann Lafer ist schwer krank. Der gebürtige Steirer gilt als einer der bekanntesten TV-Köche im deutschsprachigen Raum und machte Ende Mai seine Krebsdiagnose öffentlich. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bestätigt der 68-Jährige die Diagnose, entdeckt wurde sie bereits vor rund zweieinhalb Jahren bei einer Routineuntersuchung.

Der Krebs sei nicht heilbar, mit einer Chemotherapie versuche man jedoch, die Krankheit möglichst lange einzudämmen. Wie viel Zeit ihm noch bleibt, könne ihm niemand sagen. „Das ist unterschiedlich. Ich habe heute von einem gehört, der nur ein Jahr überlebt hat. Andere leben noch zehn Jahre gut damit“, erklärte der 68-Jährige gegenüber dem „Münchner Merkur“.

Johann Lafer: Nebenwirkungen der Chemo sind massiv

Doch die Behandlung zollt ihren Tribut, Lafer hat mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen. In einer aktuellen Folge des Podcasts „Rolling Pin Talks“ spricht er mit Ursula Macher über seinen Alltag. „Eine Therapie, die so gravierend ist wie bei mir mit der Chemotherapie, hat zur Folge, dass es nicht jeden Tag gleich gut geht. Das sind Phasen.“

Besonders beim Essen muss sich der TV-Koch mittlerweile massiv einschränken. „Das Schlimmste für mich ist nicht die körperliche Konstruktion, sondern ich habe keinen Geschmack und kann nichts essen.“ Zudem muss Lafer auf Hilfsmittel zurückgreifen. „Mit Strohhalm essen zu wollen oder zu jemandem zu sagen: ‚Kannst du mir das pürieren, weil ich es sonst nicht essen kann?‘ Das ist verdammt schwer.“

Trotz allem ist der Steirer positiv gestimmt und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Er möchte das Beste aus der verbleibenden Zeit machen.