Jens Spahn zieht die Notbremse: In einem Schreiben an die Fraktion, das dem deutschen Portal ntv vorliegt, schreibt er: „Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, darüber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurücktrete.“

Nach der Bekanntgabe seiner Elternschaft mehrte sich Kritik am Fraktionschef der deutschen Unionsparteien, Jens Spahn, weil er und sein Mann die Hilfe einer Leihmutter in den USA in Anspruch genommen haben. Zahlreiche Politiker warfen Spahn Doppelmoral vor, und auch Bundeskanzler Friedrich Merz will die Frage parteiintern aufarbeiten. Das Verhältnis von Merz und Spahn gilt als schwierig, und als Fraktionschef musste er mehrere peinliche Niederlagen im Bundestag verantworten.