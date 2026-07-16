Die Eltern strahlen, das Glück leuchtet in ihren Augen wie die Sonne durch die Bäume, vor denen sie im Gras stehen. Der eine hat das Smartphone in der Hand fürs Selfie, der andere den Griff des Kinderwagens. Drinnen liegt wohl Georg, der Grund der Freude. Neben dem Foto, das Mittwochnachmittag auf dem Instagram-Account von Daniel Funke erscheint, steht: „We are family“, dazu ein rotes Herz.

Was den Post ins öffentliche Interesse Deutschlands rückt, ist nicht, dass Georgs Eltern ein Männerpaar sind. Sondern, dass Daniel Funke, der leibliche Vater und Hobbyfotograf, verheiratet ist mit Jens Spahn, dem Mann, der hier den Kinderwagen schiebt – und sonst die CDU/CSU-Fraktion anführt.

Wenig freundliche Kommentare

Nur logisch, dass die Präsidentin des Bundestags, Spahns CDU-Parteifreundin Julia Klöckner, erste Insta-Gratulantin ist. „Alles Gute für Euch!“, postet sie. Und ebenso logisch, dass es direkt darunter weniger freundlich zugeht. „Sollte es zutreffen“, schreibt „uebiprint“ eine Stunde nach Klöckner, „dass das Kind von einer Leihmutter in den USA ausgetragen wurde, um die deutsche Rechtslage zu umgehen, dann finde ich das gerade bei einem Spitzenpolitiker mehr als verwerflich.“ Bis Donnerstagmittag hat Klöckners Glückwunsch 69 Likes – uebiprints Kritik aber 2089.

Via „Bild“-Zeitung erklärt Spahns Ehemann: „Uns ist bewusst, dass beim Thema Leihmutterschaft oft Unsicherheit herrscht und auch manches Vorurteil besteht.“ In einer Nachricht an „enge Freunde“ steht laut „Bild“, Georg sei in den USA geboren worden, „von einer wunderbaren Leihmutter“. Und: „Sie gehört nun quasi zur Familie und wird Georgs Lebensweg begleiten.“

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten

„Unsicherheit“ und „Vorurteil“ sind die dezente Umschreibung des in Deutschland geltenden Rechts. Leihmutterschaft ist verboten – und ein Straftatbestand. Strafbar machen sich in der Regel aber nur Vermittler. Zivilrechtlich gelten Leihmutterschaftsverträge als sittenwidrig.

Funke und Spahn wissen das natürlich. Und auch, dass ihre Elternschaft diskutiert werden wird. Es geht nicht nur ums Rechtliche und Ethisch-Moralische wie bei anderen Eltern in derselben Lage, und darum, dass sie diesen Weg zum Kind bezahlen können; sechsstellige Summen stehen für die USA in Rede. Spahns und Funkes Sohn ist auch ein Politikum.

CDU positioniert sich klar dagegen

Erst im Februar, als ihre Leihmutter schon schwanger gewesen sein muss, hat Spahns Partei sich erneut in strikter Ablehnung positioniert. Und nun erinnern viele daran, dass Spahn 2020 als Gesundheitsminister Forderungen nach einer wenigstens teilweisen Legalisierung der Leihmutterschaft abgelehnt hat.

Die „Emma“, Deutschlands ältestes feministisches Frauenmagazin, titelt „Spahn kauft Kind“ und wirft ihm „Menschenhandel“ vor. Außerdem zitiert sie, was Spahn 2015 für das Männermagazin „GQ“ einfiel: „Als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden.“

Wer weiterlas, erfuhr aber schon damals auch: „Zu akzeptieren, dass ich nicht auf natürlichem Weg Vater werde, verlangt ein großes Maß an Demut. Ob ich das aufbringen kann, weiß ich nicht.“