Bremst die extreme Hitze den Bahnverkehr in Österreich ein?

Die Hitzewelle bereitet auch dem Bahnverkehr in Europa Probleme. Durch die extremen Temperaturen kann es zu Schäden am Schienennetz kommen. ÖBB ergreifen Maßnahmen.

Die vierte Hitzewelle dieses Jahres hat Europa erfasst und lässt womöglich alle bisherigen Hitzerekorde in Kärnten und der Steiermark fallen. Temperaturen um die 40 Grad über Tage und Wochen belasten nicht nur Menschen, sondern auch die Infrastruktur und bremsen nun auch den öffentlichen Verkehr ein. „Um die Sicherheit im Schienenverkehr während Perioden hoher Temperaturen zu gewährleisten, führen wir ab heute vorbeugende Geschwindigkeitsbegrenzungen für Züge auf einzelnen, besonders exponierten Abschnitten des Schienennetzes ein“, teilten etwa die Slowenischen Eisenbahnen am Donnerstag mit.

Gleisverwerfungen

© Weichselbraun Rosanna Zernatto-Peschel, ÖBB-Sprecherin

Bei extremer Hitze kann es zu sogenannten Gleisverwerfungen kommen: Dabei dehnen sich die Schienen aus, was im Falle ungewöhnlich hoher thermischer Belastung zu Verformungen führen kann. — Rosanna Zernatto-Peschel , ÖBB-Sprecherin

Die extreme Hitze ist freilich nicht nur für die slowenische Eisenbahn herausfordernd. Auch in Italien und bei den ÖBB rechnet man mit Verzögerungen: „Bei extremer Hitze kann es zu sogenannten Gleisverwerfungen kommen: Dabei dehnen sich die Schienen aus, was im Falle ungewöhnlich hoher thermischer Belastung zu Verformungen führen kann und kurzfristige Streckensperren und Geschwindigkeitsreduktionen zur Folge hat. Die Sicherheit der Fahrgäste und Mitarbeiterinnen hat immer oberste Priorität, deshalb müssen bei extremen Temperaturen Maßnahmen gesetzt werden, die sich auch auf den Fahrplan auswirken können“, erklärt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.

Überwachung

Mit „infra:wetter“, einem eigenen Wetterwarnsystem der ÖBB, wird mit Daten aus 55 Wetterstationen das Schienennetz in Österreich überwacht. Zusätzlich werden regelmäßig auf Hochleistungstrecken Messfahrten durchgeführt und mögliche Schwachstellen präventiv entfernt. Auf Hochleistungsstrecken, wie etwa der Koralmbahn, setzt man heute auf moderne Baustoffe, um Gleisverwerfungen zu vermeiden: „Es werden zum Beispiel ausschließlich Betonschwellen verbaut. Diese sind schwer genug, um eine ausreichend hohe Sicherheit gegen Verwerfungen zu gewährleisten“, sagt Zernatto-Peschel.

Überhitzung der Oberleitungen

Neben den Gleisen seien auch die Oberleitungen bei dieser Hitze extrem beansprucht. Auch hier werden heute Komponenten verwendet, die verhindern sollen, dass es durch den Stromfluss zu einer Überhitzung über die zulässige Maximaltemperatur kommt.

Fahrgäste müssen in den nächsten Tagen leider mit Fahrzeitverzögerungen und eventuell mit temporären Einschränkungen einzelner Fahrabschnitte rechnen — Rosanna Zernatto-Peschel , ÖBB-Sprecherin

Dennoch würden sich derart extreme Wettereignisse auch mit modernen Baustoffen nicht vollständig kompensieren lassen: „Fahrgäste müssen in den nächsten Tagen leider mit Fahrzeitverzögerungen und eventuell mit temporären Einschränkungen einzelner Fahrabschnitte rechnen“, sagt die ÖBB-Sprecherin. Für die Bahn selbst werden es Tage mit erhöhten Wartungsaufwand und intensiven Kontrollmaßnahmen der Infrastruktur, um die Sicherheit gewährleisten zu können.

Die ÖBB bitten Fahrgäste, sich vor Reiseantritt über etwaige Verzögerungen zu informieren und mehr Zeit einzuplanen: „Nehmen Sie auch ausreichend Trinkwasser mit und sorgen Sie für Sonnenschutz“, empfiehlt Zernatto-Peschel.