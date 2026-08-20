Dramatische Videos: Waldbrände bei Dubrovnik und Primošten

Die Feuerwehr kämpft seit Mittwoch gegen einen Waldbrand unweit von Dubrovnik und auch bei Primošten brennt es seit Donnerstagmittag.

Erneut erlebt Kroatien bange Stunden wegen eines Waldbrandes. Diesmal ist er im Nachbarland Bosnien und Herzegowina ausgebrochen, allerdings unweit der Stadtmauern von Dubrovnik. Das Feuer, das Mittwochnachmittag in Ivanica ausbrach, breitete sich im Laufe des Abends aufgrund des Windes schnell aus.

Dramatische Nacht

Häuser und Siedlung in Kroatien seien trotz bedrohlich wirkender Videoaufnahmen aber nicht gefährdet gewesen, versichern Mitglieder der Feuerwehr Župa Dubrovačka und der Feuerwehr der Gemeinde Ravno, die vor Ort im Einsatz sind.

Die kroatischen Feuerwehrkräfte halfen am Mittwoch ihren bosnischen Kollegen bei den Löscharbeiten, als sich die Flammen dort bedrohlich den Häusern näherten. In der Nacht und am Donnerstag gilt ihr besonderes Augenmerk dem westlichen Teil des Feuers, der Seite, die der Rijeka Dubrovačka Region zugewandt ist.

Der Brand in Ivanica sei noch nicht überstanden, teilte Dubrovniks Bezirksbrandmeister Stjepan Simović lokalen Medien vom Brandort aus mit: „Das Feuer brennt noch, unser Team ist im Einsatz. Da Wind weht, besteht ständig die Gefahr eines Wiederaufflammens.“

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Gleichzeitig war Simović um Beruhigung bemüht und erklärte, dass die Situation nachts immer dramatischer wirke, doch aktuell bestehe keine unmittelbare Gefahr für kroatisches Gebiet. „Mit Einbruch der Dunkelheit sieht das Feuer immer schlimmer aus, aber im Moment bedroht es uns nicht. Es ist in unserer Nähe, das ist klar, aber es bedroht unser Territorium im Moment nicht.“

Primošten

Seit Donnerstagmittag fordert der nächste Waldbrand die Feuerwehren in Kroatien. Noch liegen keine detailierten Informationen vor, aber Aufnahmen zeigen gewaltige Rauchschwaden über der beliebten Urlaubsdestination Primošten.