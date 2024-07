Ein Klagenfurter (31) wurde Mittwochfrüh am Viktringer Platz absichtlich von einem Pkw angefahren, den ein afghanischer Staatsbürger (21) gesteuert hat. Dabei wurde der Kärntner unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Bei der Polizei wurde um 1.15 Uhr ein vermeintlicher Verkehrsunfall mit Personenschaden angezeigt. Wie sich im Zuge der Erhebungen herausstellte, hat der Afghane den Klagenfurter absichtlich gerammt. Dem Vorfall soll ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen sein. „Das passierte aber im Vorfeld an einem anderen Ort, bei einer Tankstelle in der Rosentalerstraße. Die Männer haben sich dann für ein weiteres Treffen am Viktringer Platz verabredet“, sagt Katrin Horn vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt. Die Tat sei dort bewusst ausgeführt worden, das Opfer wurde mittig von der Motorhaube erfasst.

Opfer und Täter kannten sich nicht

Die Ermittlungen in diesem Fall werden vom operativen Kriminaldienst geführt und sind noch nicht abgeschlossen. Der 21-jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Opfer und Täter seien nicht vorbestraft und bisher polizeilich nicht aufgefallen, so Horn. Sie hatten sich auch erst in dieser Nacht über eine dritte Person kennen gelernt.